Rio de Janeiro tem boas opções além dos cartões-postais

Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Ipanema, Copacabana. Numa primeira visita ao Rio de Janeiro, não dá para deixar esse circuito fora da programação. Mas se pintar uma segunda oportunidade de estar na Cidade Maravilhosa, não custa nada lembrar: existe vida além dos cartões-postais.

Uma alternativa para fugir do óbvio é rumar para os arredores da Barra da Tijuca. "A Barra é um bairro que foi planejado desde o início. O arquiteto Lúcio Costa quis fazer uma espécie de Brasília", apresenta Iolanda Engesser, que trabalha como guia turística há mais de 30 anos.

A maratona pode começar pelo Sítio Roberto Burle Marx, localizado na Barra de Guaratiba, que abriga uma coleção botânica com mais de 3.500 espécies. Durante a visita, é possível conhecer espaços como a capela de Santo Antônio e a casa-museu onde viveu o paisagista.

Aqui, vale registrar uma curiosidade: em frente à casa estão as bromélias onde foram depositadas as cinzas do cantor Renato Russo, que morreu em 1996. O dado é extraoficial porque a família proibiu a instituição de divulgar a informação durante as visitas guiadas. Mas fica a dica para os fãs.

Antes de ir embora, vale ainda visitar o edifício que serviria de ateliê para Burle Marx. Serviria porque ele, também respeitado pelo trabalho de artista plástico, morreu antes de ver a construção concluída.



Mundo Novo



Para não sair do clima bucólico, a sugestão é seguir para o Recreio dos Bandeirantes, onde está o Museu Casa do Pontal. No meio de uma reserva ecológica, estão as 8.500 peças de arte popular deixadas pelo designer e colecionador francês Jacques Van de Beuque.

"Ele veio de uma França destruída depois da guerra e encontrou aqui um mundo novo. Conheceu esses artistas e foi fazendo uma coleção por prazer", conta o guia Francisco Sérgio Pereira de Freitas.

Ele prefere ser chamado de Chico Lá. O apelido tem tudo a ver com a descontração do anfitrião, que literalmente canta a história das obras com o violão em punho.

A má notícia é que o museu vai mudar de endereço depois de ganhar a indesejada companhia de prédios da Cidade Olímpica, que terão os apartamentos comercializados após o evento.

Emoção na lagoa



Quem quer ainda mais contato com a natureza pode optar por um tour de jipe pelo Parque Nacional da Tijuca, onde não é raro encontrar animais silvestres passeando por pontos como a famosa Vista Chinesa.

Para um pouco mais de emoção, a dica é o eco-safári a bordo de uma chalana que singra uma área de manguezal da Barra da Tijuca. "Aqui, as garças são as rainhas do cenário", destaca Sérgio Tavares, do projeto Eco Barra. Com sorte - ou azar, depende do ponto de vista - também é possível avistar um jacaré.

* A repórter viajou a convite do Rio Convention & Visitors Bureau, Sheraton Barra Rio de Janeiro Hotel e Linhas Aéreas Avianca.

