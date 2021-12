Rijksmuseum abre para o público em 2013 após reforma

Após dez anos de reconstrução, reforma e restauração, o novo Rijksmuseum, em Amsterdã (Holanda), abrirá no próximo dia 13 de abril de 2013. Nunca na história um museu nacional tinha passado por uma modernização tão completa. A transformação do Rijksmuseum, um edifício de estilo neogótico, oferece uma oportunidade para uma grande reapresentação da coleção mundialmente famosa do museu, cuja maior parte não está acessível ao público há uma década.

Pela primeira vez, os visitantes vão poder seguir uma sequência cronológica de 80 galerias que exibem 8 mil obras de arte e objetos que contam sobre os 800 anos de história holandesa vista desde um contexto internacional, desde a Idade Média até a atualidade. Somente a reconhecida obra-prima de Rembrandt, A Ronda Noturna, retornará à sua posição original.

Recriação - Mais de 30 galerias do Rijksmuseum - fundado em 1800 na cidade de Haia e, em 1808, transferido para Amsterdã -, são dedicadas à glória da Idade de Ouro, quando a jovem república mercantil liderava o mundo em comércio, ciência, façanhas militares e artes.

No centro disso tudo estará a Galeria de Honra, restaurada, apresentando obras de arte mundialmente famosas de Frans Hals, Jan Steen, Johannes Vermeer e Rembrandt van Rijn, o mais famoso de todos.

O escritório de arquitetura espanhol Cruz y Ortiz arquitectos transformou o edifício do século XIX em um museu iluminado e espaçoso para o século XXI, com uma nova e impressionante entrada, instalações modernas, galerias restauradas e um novo Pavilhão Asiático.

Os arquitetos recriaram o layout claro concebido pelo arquiteto original do museu, Pierre Cuypers, e restauraram as altas e espaçosas galerias do final do século XIX à sua forma original. Um espaço para exposições ao ar livre e um jardim renovado também foram criados.

O arquiteto de interiores francês Jean-Michel Wilmotte selecionou um esquema de cores interior inspirado na palheta de Pierre Cuypers para o edifício, e fez o design e a escolha da decoração para a galeria, inclusive as vitrines, os pedestais, a iluminação e os móveis.

Atualmente, o museu está instalando as 8 mil obras de arte e objetos históricos no novo edifício. A última obra que será transportada é A Ronda Noturna, de Rembrandt.

O Rijksmuseum é o único grande museu nacional do mundo que ficará aberto ao público 365 dias por ano.

