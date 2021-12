Réveillon: programação inclui roteiros na África e Europa

A pouco mais de um mês para o Réveillon, a contagem regressiva é pelos pacotes de viagem, cada vez mais escassos nessa época. Nas agências locais, já está esgotada a maioria dos pacotes para muitos destinos que caíram no gosto do baiano, como Lisboa, Buenos Aires, Santiago e Gramado. Quem deixou para planejar a viagem de última hora vai ter que inovar na escolha do destino, encarar o aumento no preço das passagens aéreas ou optar por lugares mais próximos.

A Espaço Turismo aposta em uma opção menos tradicional para a data e oferece seis noites no Canadá (ver quadro abaixo), com jantar e festa da virada no famoso hotel castelo Château Frontenac, uma das principais atrações da cidade de Quebec. "Hoje as pessoas viajam tanto que é difícil oferecer alguma coisa diferente", constata Aldalice Gedeon, diretora da agência.

Segundo ela, o inverno rigoroso não atrapalha a viagem ao país nesta época e a cotação em dólar canadense, mais barato que o americano, é outra vantagem. A Salvatur também apresenta dois destinos pouco comuns para a virada do ano: sete noites na África do Sul e Natal e Réveillon na Disney, ambos com aéreo partindo de São Paulo. A Transmar é outra agência que aposta na Disney para as festas de fim de ano.

"É uma boa saída porque os parques ficam mais vazios e evitam-se as longas filas", explica o consultor de vendas Pedro Bellotto. Porém, ele ressalva que o Réveillon mais glamouroso dos Estados Unidos continua sendo o de Nova York.

Velho Mundo - A proximidade de Lisboa e a grande oferta de voos diretos de Salvador fazem da capital portuguesa um dos destinos mais procurados no fim de ano e também um dos primeiros a ter os pacotes esgotados. A Espaço Turismo dispõe das últimas vagas para Lisboa e Porto, incluindo jantar e festa de Réveillon em hotel cinco estrelas.

Na Salvatur os pacotes para Lisboa/Porto, Gramado, Buenos Aires, Punta del Este e Santiago acabaram na semana passada. Visando atender à grande demanda dos clientespor viagens a Portugal, a agência reservou um novo lote de passagens e passou a oferecer o Réveillon em Lisboa , em um hotel cinco estrelas, com um preço mais salgado. Agora, cinco noites na capital portuguesa saem quase US$ 500 dólares a mais que no pacote anteriorOutros lugares bem procurados, que ainda têm grande disponibilidade, são Lençóis Maranhenses, Fortaleza, Natal e Campos do Jordão", afirma a agente Tatiane Lopez.

Nacionais - O Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, é conhecido como um dos mais famosos do mundo. Com as altas taxas de ocupação dos hotéis da praia carioca, ver a queima de fogos de cruzeiros na Baía de Guanabara é uma boa opção. A CVC ainda tem disponíveis vagas no MSC Fantasia, com saída de Salvador, e no Soberano, da Pullmantur, que parte de Santos.

Mais próximos, porém não necessariamente mais em conta, os pacotes para o final do ano dos resorts do Litoral Norte da Bahia também estão entre os destinos mais procurados pelos baianos. A maioria dispõe de sistema all inclusive, show pirotécnico e inúmeras opções de lazer: na noite da virada, por exemplo, o Iberostar Praia do Forte conta com show de Magary Lord.

Outro destino famoso para os festejos de Réveillon é Porto Seguro, no sul do Estado, com festas em hotéis e nas barracas de praia. Na Axé Moi as estrelas da axé music fazem três dias de festa, enquanto os amantes de música eletrônica encontram a sua praia em Arraial d'Ajuda nos três dias do Festival Sundance, que tem entre as atrações o DJ britânico Fatboy Slim.

