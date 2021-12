Restaurante de hotel na Turquia faz sua homenagem à Christie

O Burgh Island Hotel (1929), que coroa a ilha Burgh e fica à beira do mar, oferece aos turistas uma vista espetacular e uma inesquecível decoração art déco, que levaram à imaginação da escritora inglesa Agatha Christie tramas conhecidas e surpreendentes. Dois exemplos são O Caso dos Dez Negrinhos e Morte na Praia, romances que escreveu em uma pequena parte independente do hotel, chamada "The Beach House", construída na década de 1930.

Os viajantes mais curiosos também podem optar por desfrutar da estadia em um quarto chamado "Christie".

Quarto 411 - O Pera Palace de Istambul, construído pelo arquiteto franco-turco Alexander Vallaury em 1892, combina em seu interior estilos que vão desde o neoclássico ao art nouveau e o oriental. Este foi o destino dos viajantes que podiam se permitir uma viagem desde Paris a bordo do luxuoso Expresso do Oriente - entre eles, naturalmente, a própria Christie.

O hotel rende sua particular homenagem à escritora dando seu nome a um de seus restaurantes, o Agatha, embora o "prato principal" seja o quarto 411, onde a escritora se hospedou várias vezes entre 1926 e 1932.

Foi lá que ela escreveu o original de Assassinato no Expresso do Oriente, publicado no ano de 1934. Trata-se de uma das aventuras mais famosas protagonizadas por Hercule Poirot, quando o detetive belga precisa descobrir quem apunhalou o milionário norte-americano Samuel Ratchett dentro do trem, preso pela neve.

adblock ativo