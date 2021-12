Resorts faturam mais com turistas brasileiros

Os brasileiros são os turistas que mais se hospedam em resorts, segundo dados da associação Resorts Brasil, divulgados nesta sexta-feira, 26. Atualmente, 90% dos hóspedes são brasileiros. Em 2008, o percentual de brasileiros era de 57% e o de estrangeiros, 43%.

"O turismo doméstico está em alta, ganha espaço em boa parte dos meios de hospedagem antes ocupado por estrangeiros", disse José Francisco Lopes, diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo. No ano passado 60 milhões de brasileiros realizaram cerca de 197 milhões de viagens domésticas, um recorde histórico.

A Bahia é o Estado que tem mais resorts, 20 no total, seguido por São Paulo (17), Rio de Janeiro (11) e Rio Grande do Norte (10).

