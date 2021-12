Resort aposta no filão dos casamentos à beira-mar

O mundo mudou, mas ainda são muitos os casais que sonham com aquela cena clássica do "sim" dito aos pés do altar. Acontece que o cenário não precisa necessariamente ser entre as quatro paredes de uma igreja.

De olho numa tendência de realização de casamentos em locais menos convencionais, o Iberostar Hotels & Resorts quer mostrar aos pombinhos que não é má ideia fazer o grande dia acontecer em um hotel all inclusive localizado no Litoral Norte da Bahia.

Esse movimento por lá é recente e começou de fora para dentro. "Nós percebemos uma procura sem fazer esforço de venda, então, agora resolvemos aproveitar", revela o espanhol Ramón Girón, diretor geral da rede na Bahia.

Ao ar livre

Para incluir as celebrações na rotina do empreendimento, que tem quase 1.168 quartos distribuídos entre as duas unidades (Bahia e Praia do Forte), ele conta com o apoio do setor de Relações Públicas. Lá, quem faz a coisa acontecer é a gerente Carolina Damiani.

É ela quem apresenta aos noivos os locais disponíveis para a festa. A lista inclui desde salões reservados até um elegante espaço vizinho ao campo de golf, passando por restaurantes temáticos. Só o local da cerimônia é que não muda muito. A grande maioria, claro, quer o altar ao ar livre, o mais próximo possível do mar.

A festa já traz a tiracolo o serviço de alimentos e bebidas do próprio hotel. Fica a cargo dos noivos itens como decoração, música e cerimonial. Além da hospedagem, já que a rede só disponibiliza o serviço para hóspedes.

Lua de mel

"Só fazemos festa para clientes. A intenção é que as pessoas se hospedem no resort, porque o hotel continua operando normalmente", esclarece Carolina.

Além de casamentos, o Iberostar também promove celebrações de renovação de bodas. Casais em lua de mel também recebem tratamento diferenciado, como decoração especial no quarto e garrafa de espumante de boas-vindas. Quem quer investir um pouco mais pode, ainda, optar por um jantar exclusivo na suíte presidencial.

*A repórter viajou a convite do Iberostar

adblock ativo