República Tcheca oferece roteiros para fazer de bicicleta

A República Tcheca tem sete rotas para se fazer de bicicleta no verão europeu. Há desde passeios nos vinhedos da Morávia do Sul até entre as famosas cidades Praga e Viena, na Áustria.

Se a opção for esquecer das preocupações e desfrutar de um trajeto relaxante e repleto de lugares históricos, então a dica é seguir os rios. Muitos rios tchecos têm excelentes rotas de ciclismo através das quais surgem cidades históricas, relíquias arquitetônicas e natureza surpreendente.

Uma das mais populares é a rota Labská stezka, que se inicia na nascente do rio Labe, em Krkonoše, e passa por cidades medievais como Mělník ou Brandýs nad Labem até as fascinantes formações rochosas da Suíça da Boêmia. Esta é a rota preferida para famílias com crianças e ciclistas de longa distância porque o seu perfil de elevação não é muito forte.

É possível acessar a rota, antes de chegar Mělník, vindo de Praga ou ainda fazer o percurso no sentido contrário indo deste ponto para a capital. A Rota Elba vai da República Tcheca para a Alemanha, onde é conhecida como Elberadweg (a ciclovia ao longo do Elba).

Entre as cidades

De Praga, pode-se ir para a capital austríaca, Viena. Ambas as cidades estão ligadas por um Greenway que os ciclistas usam através de Tábor e Jindřichův Hradec, mais tarde pelo Parque Nacional Podyjí e perto da paisagem de Lednice-Valtice (Patrimônio Mundial da UNESCO), considerado por ambientalistas como uma das maiores zonas paisagísticas integradas no mundo. Além disso, é um terreno ideal para ciclistas.

É possível também ir para Viena através de outra rota de ciclismo, desta vez de Brno. A rota passa a oeste de Pálava, numa paisagem de contos de fadas, conhecida na República Tcheca e no exterior como uma excelente área de vinificação.

Outro trajeto ao longo de rio tem a sua origem na nascente do Rio Ohře e se estende até Cheb passando pelo famoso triângulo de balneários até a famosa região cervejeira de Žatec. O percurso termina em Litoměřice lugar onde o rio Ohře desemboca no rio Elba e de onde os ciclistas podem se juntar à rota do Elba.

Adrenalina

A região de Trebon, cheia de serenas lagoas, parece ter sido criada para aqueles relaxantes passeios de bicicleta (originalmente foi criado no século XIV, sob o domínio da poderosa família Rožmberk para a piscicultura mas agora o terreno confortável é uma vantagem real para ciclistas).

O mesmo acontece na Morávia, onde os ciclistas começam sua jornada para seguir o canal de Bata, criado um pouco mais tarde, na primeira metade do século XIX, por razões econômicas. Atualmente, a área do canal também serve para ciclistas e patinadores, que podem percorrer por cerca de 80 quilômetros.

Para quem se aborrece com rotas de ciclismo retas e monótonas existem as single-tracks (rotas individuais) em Rychlebské Hory ideais para quem quer adrenalina. Estas são, por si sós, únicas e permaneceram intocadas por muito tempo graças à sua localização escondida entre a Polônia e altas montanhas Jesenik. Hoje, as montanhas Rychlebské estão em uma das áreas mais desabitadas da República Tcheca.

Criado há alguns anos perto das ruínas do castelo de Kaltenštejn, na região de Černá voda, esta rede de modernos single-tracks, estende-se por dezenas de quilômetros. Isso faz com que a região das montanhas Rychlebské da vida esteja ganhando vida com muita rapidez.

Gourmet

Uma categoria especial participa das excursões em bike na região de tradição vinícola da Morávia do Sul. Repleta de rotas para ciclistas, a mais importante vai de Znojmo a Uherské Hradiště. Com 1.200 km no total, as rotas de vinho em bicicleta levam através de pequenos vilarejos com acolhedoras vinícolas e autênticos monumentos naturais e históricos.

É possível visitar a cidade do vinho de Mikulov, Břeclav e até mesmo Lednice-Valtice. Além disso, a região da Morávia do Sul organiza numerosos festivais e passeios voltados para todo tipo de público. As rotas do vinho não só procuram mostrar a paisagem da Morávia do Sul, mas também o seu vinho e seu povo, bem como o cultivo da videira, sua maior paixão.

