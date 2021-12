República Dominicana: uma Bahia na América Central

Pense em um destino com turismo de praias belíssimas, e ainda com riqueza cultural e histórica; calor o ano todo, mas também com opção de regiões para curtir um friozinho; pratos típicos com frutos do mar e uma música caliente. Lembrou da Bahia? Não, é a República Dominicana.

O A TARDE esteve no país caribenho e pode perceber como há uma "Bahia" na América Central. A semelhança vai além de coisas concretas e passa muito pela sensação. As diversas horas de voo - cerca de 15 horas, a depender da cidade de embarque e conexões - são cruciais para o turista baiano não confundir a República Dominicana com o estado que abriga a primeira capital do Brasil.

E olha que a comparação não é restrita a reportagem, outros baianos, que vivem no país da América Central, também relatam a mesma impressão. Mesmo quem não é da Bahia, destaca um certo toque das cidades brasileiras no país dominicano.

Mas se o país caribenho realmente lembra tanto a Bahia, para que vou atravessar o Atlântico para conhece-lo? Ah, esse questionamento passa logo logo, basta apreciar o primeiro trecho do mar do Caribe, com seu azul turquesa de tirar o fôlego. A República Dominicana tem o seu quê de especial, sem contar que é tão gostoso desbravar um país novo com a reconfortante sensação de estar em um ambiente familiar e com todos os elementos que o baiano gosta.



<GALERIA ID=20007/>

Talvez a semelhança com o Brasil - principalmente, a Bahia - é que atraia tantos brasileiros para a República Dominicana. Atualmente, 100 mil turistas brazucas desembarcam todos os anos no país do Caribe, sendo o principal visitante da América do Sul. E o trade turístico quer aumentar essa demanda. "Queremos chegar a um milhão de turistas brasileiros em sete anos", explica Frank Elias Raniere, executivo do Grupo Punta Cana, um dos principais do país.



Para isso, o governo dominicano está melhorando a infra-estrutura do país. Um dos investimento mais importante foi a construção do Corredor Vial del Leste, projeto conduzido pela empresa brasileira Odebrecht. A via com extensão de 259 km começou a ser construída em 2002 e liga a capital de Santo Domingo a Sabana De La Mar.

"O Corredor Vial reduziu o tempo de viagem entre a capital e Sabana para 4 horas. Antes você gastava dez horas. Era comum encontrar dominicanos que não conheciam determinadas regiões do país. Hoje isso acabou", esclarece Rodrigo Medicis, diretor de contrato da Odebrecht. De acordo com ele, a última etapa do projeto, estimado em US$ 965 milhões, será entregue em dezembro.

A via não só facilitou a vida dos dominicanos, como dos turistas que podem desembarcar em Santo Domingo e ir para Punta Cana ou fazer o trajeto inverso, além de conhecer os outros pontos turísticos da região Leste.

O ministro de obras públicas e comunicação, Gonzalo Castillo, disse que a melhoria vial permitiu que os turistas saíssem dos hotéis, aumentando a venda de serviços, como passeios, já que o perfil de hospedagem no país é all inclusive, o que fazia com que os hóspedes ficassem restritos aos hotéis, o que não agrada tanto o turista brasileiro, que gosta de desbravar o destino de viagem.

Mas para isso era necessário ter segurança para se deslocar entre as cidades dominicanas. "Antes a estrada era ruim, estreita e com muito acidente. Era impossível vim de Punta Cana para quem saía de Santiago (cidade considerada a segunda capital do país)", recorda Ernesto Velozo, presidente da Associação de Hotéis do Este da República Dominicana.

Com a construção do Corredor Vial, a rodovia ficou mais segura e os motoristas também contam com um serviço de patrulha na estrada, que fornece assistência e proteção para quem tiver alguma emergência nas principais vias do país. Basta ligar, solicitando socorro.

Não foi apenas o governo dominicano que despertou para investir no turismo (a principal fonte de renda do país), o trade turístico brasileiro também descobriu a República Dominicana como um destino para brasileiros. Agências de turismo brasileiras oferecem pacotes para o país que fica em uma ilha entre as Américas do Sul e do Norte. Empresas aéreas que promovem voos saindo de diversas capitais, inclusive Salvador.

Comida



Com conforto e segurança, o turista fica livre para conhecer a riqueza do país, entre elas as comidas. Ah, como se come bem na República Dominicana! Lá você encontra frutos do mar variados. Como uma boa ilha que é, lagosta, camarão e polvos são fartos e não são tão caros, como no Brasil. Você encontra pescados de todas as formas, seja nas entradas, como carpaccio, ou grelhados e junto com massas nos pratos principais. São diversas opções, tem até uma espécie de canja que leva camarão.

Não se surpreenda também se em meio a sua comida vier um pedaço de abacate. Isso mesmo, a fruta é usada como ingrediente de pratos diversos e pode acompanhar um salmão ou até aparecer dentro de um sanduíche. Os dominicanos comem abacate de diversas formas, incluindo uma pasta no café da manhã. Para eles, só é estranho comer abacate amassado com leite ou como vitamina, como os brasileiros fazem. Mas não é que a versão dominicana para o abacate é bastante agradável.

Os dominicanos também comem arroz com feijão, porém o preparo é diferente. Eles deixam o arroz grudar de propósito na panela para tirar uma casca grossa. Isso é servido como tira-gosto. Eles também gostam muito de galinha (pollo, em espanhol, língua local). A ave é preparada de diversas formas, incluindo um prato que parece com a nossa galinha caipira.

Outra opção é o Pollo Borracho (ou seja, galinha bêbada), que nada mais é do que a ave preparada com algum tipo de bebida alcoólica. Quem quiser experimentar, encontra um restaurante com esse nome na estrada entre Punta Cana e Bávaro.

Na região também há o La Yola (ou seja, a canoa), o restaurante mais antigo em funcionamento de Punta Cana. A arquitetura do local, em forma de canoa e com vista para o mar, já justifica a visita. Além disso, a comida é saborosa. É esse restaurante que serve a espécie de canja com camarão. Lá também há uma sobremesa típica dominicana: o coco misturado com leite (algo semelhante a cocada baiana em uma versão mole). Bem saboroso!

Para beber, quem gosta de cerveja não pode deixar de experimentar a Presidente, a cevada mais tradicional do país. Outra bebida típica é a Mamajuana, que leva ervas indígenas com vinho, rum, mel e passas. Adocicada, a bebida é servida como aperitivo. Dizem que é afrodisíaca. Não sei não!

A Mamajuana também é uma boa opção de lembrança para levar para casa e se recordar da República Dominicana. Ela é vendida apenas com as ervas para você fazer a mistura em casa ou já pronta para consumo. O produto, encontrado em diversas partes do país, é comercializado entre US$ 7 e US$ 15. Cuidado na hora de comprar, o ideal é experimentar antes, já que a depender da forma de preparo, algumas bebidas tem um sabor bem diferente do consumido no país, deixando o sabor adocicado por um amargo intragável.

Outro produto que chama a atenção no país é o charuto, que compete com o cubano. É comum ver lojas vendendo o produto, seja em feiras de artesanato ou, até mesmo, na praia. Os apreciadores dizem que o charuto dominicano é muito bom.

Quem busca souvenir da viagem encontra em uma feira na Praia de Bibijagua, em Bávaro, logo depois de Punta Cana. Lá é possível comprar chapéu, bolsa, chinelo, imã de geladeira, porta-retrato e chaveiros. Os itens que mais se destacam são as estátuas imitando dominicanas, as máscaras de madeira e joias com pedras de âmbar ou larimar (essa última só é encontrada no país caribenho). É possível comprar uma lembrança com US$ 5, mas para produtos mais simples, como chaveiros.



* A jornalista viajou a convite da Odebrecht

adblock ativo