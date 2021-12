República Dominicana: Santo Domingo é o berço das Américas

Quem não abre mão de "beber" um pouco de cultura e história em suas viagens não pode deixar de visitar Santo Domingo, a capital da República Dominicana. Como o turista pode desembarcar diretamente no aeroporto de Punta Cana, principal destino do país, vale a pena pegar um carro e em duas horas conhecer os segredos da primeira cidade fundada do "Novo Mundo".

Foi em Santo Domingo que Cristóvão Colombo desembarcou em 1492. A cidade foi fundada quatro anos depois por Bartolomeu Colombo, irmão do navegador espanhol. Além de marco zero das Américas, a cidade conta também com a primeira igreja do continente, a Catedral Primada de América, uma das construções mais conhecida do município, ou seja, uma parada obrigatória.

O roteiro nos principais pontos turísticos de Santo Domingo pode ser feito em um dia, mas com alguns pontos que não podem ser esquecidos. Um deles é o Alcázar de Colon, que fica próximo a Catedral. Foi ali que a família de Colombo viveu por três gerações, portanto o museu conta a história dos desbravadores das Américas e, em consequência, do nascimento da República Dominicana.

Outro local interessante é o Faro a Colón, uma espécie de monumento construído em 1992 como um marco dos 500 anos das Américas. No local, há o carro papal usado pelo Pontífice João Paulo II durante visita ao país. O Faro a Colón também conta com um museu, que abriga objetos típicos dos povos de diversos países das Américas. A rota por Santo Domingo ainda conta com outros museus (de armas, pedras, arte, etc) e fortalezas onde ficavam os presos políticos.

Boa parte das atrações fica na região da Zona Colonial, que é quase um museu a céu aberto por conta das construções com arquitetura do século XVI. A maioria dos restaurantes da cidade estão instalados nessa região, portanto uma boa opção para o almoço ou jantar. Quem quer comprar o charuto dominicano, também encontra lojas na Zona Colonial, onde também há uma fábrica do produto, que permite que o visitante acompanhe todas as etapas de produção.

Diversão



Quem reserva um pouco mais de tempo em Santo Domingo, pode ir além dos passeios culturais e históricos. Durante o dia, uma boa opção é conhecer o Parque Los Tres Ojos, onde uma escada leva o turista para uma caverna com três lagoas de água cristalina. Há uma quarta, mas o acesso só é possível de barco.

Os dominicanos também indicam o Jardim Botânico, onde é possível apreciar as plantas e animais do país, além de andar em um mini-trem e visitar o Zoológico.

Quem quer fazer compras pode fazer um tour pelos grandes shopping centers da cidade, que alojam marcas de grife. Os brasileiros residentes na República Dominicana falam que os preços trabalhados no país são atrativos.

Pela noite, a opção é passear pelo Malecón, o calçadão na orla caribenha. Ah, mas nem se alegre, não é possível tomar banho na capital dominicana. A explicação são diversas, fala-se em água poluída, mar forte e não há faixa de areia. O certo é que a praia mais próxima é Boca Chica, que tem o mar calmo e de águas cristalinas. O local oferece infra-estrutura de restaurantes.

Voltando a noite em Santo Domingo, quem gosta de apostar vai encontrar diversas ofertas. A maioria dos hotéis possui cassinos, que é permitido no país. Já para dançar uma opção é ir a "Guácara Taina", uma discoteca instalada dentro de uma caverna subterrânea. Olha que diferente!

Povo



Independente da rota escolhida, quem visita Santo Domingo (e a República Dominicana no geral) pode ter a certeza que vai encontrar um povo simpático e hospitaleiro. Os garçons costumam perguntar se você está bem, se gostou da comida e se teve um bom atendimento. Parece um padrão local.

Na capital, outra certeza é ficar maluco com o trânsito, que é bastante desorganizado. Carros saem e entram pela mesma via, sem qualquer ordem. Há leis de trânsito, mas elas nem sempre são respeitadas. Portanto, quem está dirigindo deve ficar atento. Ah, uma curiosidade: a maioria das motos não tem retrovisor. Eles são arrancados, porque deixam a moto feia. Vai entender!

Quem vai usar o transporte público se prepare, pois muitos ônibus são antigos. Têm uns táxis, os coches, como são chamados, que trafegam nas vias principais e não são recomendados. Os veículos são antigos e funcionam mais como um van aqui no Brasil, já que os motoristas vão parando e colocando mais passageiros, até ultrapassando o limite permitido. Ou seja, o táxi não fica a sua disposição. Mas também há táxis convencionais e com melhores condições no país.

Quem visita Santo Domingo depois de passar por Punta Cana percebe a diferença. É comum encontrar lixo na rua e canteiros de obra, como uma típica cidade grande. Dizem que não é para se surpreender se encontrar alguém armado no elevador ou transitando normalmente pela cidade (apesar da reportagem não ter presenciado essa cena). Mas não é para ter medo, os brasileiros quem moram no país falam que a República Dominicana é segura e não há relatos de assaltos ou outros crimes como no Brasil. O armamento só acontece porque é menos burocrático conseguir uma licença nesse país.

La Romana



Saindo de Santo Domingo, vale a pena esticar até La Romana, uma das regiões que mais recebe visitantes no país. A cidade tem duas atrações muito interessante: uma de lazer e luxo e outra histórica.

A primeira é o resort Casa de Campo, onde diversas celebridades têm casa ou são hóspedes fiéis, como Shakira, Justin Bieber, Beyoncé, Michael Jordan e Vin Diesel. O empreendimento realmente é puro glamour, possui praia privada, marina com vista impressionante, área para andar de cavalo, praticar tiro, jogar polo e o principal destaque: cinco campos de golfe, todos projetos pelo mestre de design na área P. B. Dye. Não a toa, o resort é considerado o melhor destino do mundo para prática do esporte.

De acordo com o gerente da Casa de Campo, Daniel Hernandez, o empreendimento também foi consagrado com outros dois prêmios internacionais: melhor resort para turismo em família e para lua-de-mel, pela World Travel Awards, considerada o "Oscar" do turismo.

O espaço também tem diversos restaurantes, teatro, cinema, bancos e lojas. Quem quiser desfrutar de todo esse conforto pode se hospedar em um dos 300 quartos do hotel ou alugar umas das 2.120 casas. Neste último caso, o cliente também conta com funcionários para atendê-lo. As diárias no hotel varia entre US$ 400 e US$ 15 mil para o casal, já a casa pode ser alugada entre US$ 2 mil e US$ 15 mil.

Dentro da Casa de Campo (mas com acesso também para quem não está hospedado no resort) está a outra atração de La Romana: o Alto do Chavón, que é uma réplica de um vilarejo europeu do século XVI. Esculpida em pedra e de forma artesanal, a vila, que abriga escola de arte e galeria, fascina.

Além da riqueza da arquitetura, a paisagem do rio Chavón é impressionante. Não há toa muitos noivos escolhem a igreja local para casamentos. O Alto do Chavón também conta com um anfiteatro, que foi inaugurado em 1982 com um show de Frank Sinatra. De lá pra cá, foram realizados diversos concertos e shows com artistas consagrados, como Julio Iglesias, Andrea Bocelli e Caetano Veloso.



* A jornalista viajou a convite da Odebrecht.

