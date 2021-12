Regiões de Champagne e Borgonha viram patrimônio mundial

A região vinícola francesa de Champagne e uma parte da Borgonha receberam o status de "patrimônio mundial" por parte da Organização das Nações Unidas, dando um impulso à intenção do país de incentivar o turismo e revitalizar a economia.

A designação da Unesco, braço cultural da ONU, é concedido a patrimônios culturais ou naturais considerados significativos para a história do mundo e pode ser acompanhada de fundos para preservação.

A França já é hoje o país mais visitado do mundo, com 84 milhões de turistas no ano passado. A segunda maior economia da zona do euro está apostando na indústria do turismo, que emprega cerca de 2 milhões de pessoas, para ajudar a retomar o crescimento.

No mês passado, o governo anunciou um fundo destinado a impulsionar desde hotéis até locais históricos.

