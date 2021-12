Refúgio de Algodões é opção para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando e para quem pensa em - junto com o amor - passar uns dias longe do agito da cidade, curtindo uma praia paradisíaca, sossegada, um bom refúgio pode ser Algodões, na Península de Maraú.

Localizado entre Barra Grande e Itacaré, no sul do estado - dois dos destinos mais visitados da região -, o povoado de Algodões fica a cerca de 230 quilômetros de Salvador, via sistema ferryboat e a BA - 001.



É a primeira de uma série de paisagens exuberantes do "complexo" ecoturístico, quase que na divisa entre a Costa do Dendê e a do Cacau, e composto ainda pelas praias de Arandi, Saquaíra, Cassange, Lagoa Azul, Taipu de Fora, Bombaça, Três Coqueiros e Ponta do Mutá (logo depois é Barra Grande).



É a parte mais legal, mas não custa avisar: o lugar é pacato, perfeito para curtir o dia, o mar - nadar livre nas piscinas naturais, remar de stand up, pegar onda na maré cheia (há aluguel de pranchas) -, a natureza, mas à noite é hora de namorar.

Tirando o Tikal Praia Bar - espaço inaugurado no ano passado -, vida noturna quase não existe. Há poucas opções de pousada e restaurante.



Apenas uma área de camping, algumas barracas, uma vila de pescadores, uma mercearia. Perto dali, cerca de três quilômetros, outra vila, e mais três mercadinhos, farmácia e pizzaria. Há muitas casas para aluguel por temporada.

De acordo com o espanhol Carlos Lagares, sócio da pousada e restaurante Aycha, há 12 anos instalado no lugar, os meses de maio e junho são considerados de baixa temporada e, portanto, uma chance de viajar mais em conta.

Nesse período, a diária na Aycha - chalés com ar condicionado, cama king size, chuveiro quente, frigobar, varanda com rede e piscina, frente à praia - sai por R$ 200. "Já em julho, férias escolares no Rio (de Janeiro), São Paulo e Minas (Gerais), a diária é R$ 250", diz.

Ainda de acordo Lagares, o acesso local (BR-030), ainda de barro e bastante esburacado, é o principal entrave para o desenvolvimento da região.

Para os casais mais a fim de uma balada, por exemplo, não é muito recomendado trafegar à noite em direção a Itacaré (lado oposto) ou Barra Grande - ambos dotados de infraestrutura de lazer e serviços e a menos de 30 Km de distância.

Dono de um Fiat Uno, o espanhol relata as agruras que é ter de rodar na região, para comprar um hortifruti que seja. "A buraqueira aumenta as distâncias, o tempo de viagem e encarece o frete das mercadorias, do material de construção, de tudo. Era preciso melhorar (a estrada), nem que fosse passando um trator (para terraplanar)", diz.

Segundo a prefeita de Maraú, Gracinha Viana (PP), as obras de requalificação da BR-030 andam lentamente e dependem de mais recursos do governo federal. Ainda segundo ela, a (única) "esperança" é que o projeto seja contemplado no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3).

"Até o verão a gente espera concluir o trabalho de terraplanagem, que depende muito de fazer sol, e aqui chove muito. Quanto ao asfalto, estamos apelando para a inclusão da obra no PAC 3", afirma.

Ideal para descansar



Com três casas em Algodões - uma para morar e duas para alugar -, o bancário aposentado Roberto Pereira, hoje residindo no interior de São Paulo, conta que Algodões é o lugar ideal para descansar.

"Na maré baixa, forma-se uma piscina natural na frente das casas, onde é possível ver o nascer do sol e da lua. No verão, de novembro a fevereiro, os dois imóveis para temporada não ficam vazios nunca".

Com relação ao valor da diária nas duas casas ele diz que pondera (faz uma média) o número de dias e de pessoas (casal ou grupo de até oito). "Tudo para ser justo".

Há cerca de três anos e meio vivendo em Algodões, o proprietário do camping Enthropic, com capacidade para 20 pessoas, o carioca Bruno Penna diz que um dos pontos fortes do lugar é a biodiversidade, o contato com a natureza e o fato de ser pouco ocupado.



Os outros são a qualidade das ondas e a piscina natural, que só perde para a de Taipu de Fora, com cerca de um quilômetro de extensão, por 500 metros de largura, ele diz.



"Por ser próximo de Itacaré, tem uma das melhores ondas da península, principalmente nesta época, entre maio e junho, e a piscina natural é uma atração local", afirma Penna.



Durante o verão, a diária (por pessoa) do camping é R$ 30 e, no restante do ano, R$ 20. O café da manhã, "simples, mas farto", com bolo, suco, pães e frutas é cobrado em separado, por mais R$ 20 (cada).



"A presença de animais silvestres aqui, como tatu, raposa, mico-leão, só é possível porque existe pouca casa, pouca construção. Algodões é menos divulgada que destinos próximos e, basicamente, visitada por turistas do sul e sudeste do país ou por baianos da região".

