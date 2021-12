Rede Tivoli lança evento para atrair negócios à Bahia

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte está investindo em ações de marketing e relacionamento para se consolidar como um dos principais destinos turístico no balneário, no litoral norte baiano. Um dos exemplos é o evento Summer Season, lançado pelo empreendimento no último final de semana, já visando o incremento nos negócios no verão.



A programação prevê uma série de ações para marcar as comemorações pelos 29 anos de atuação da Rede Tivoli, considerada referência no setor de hotelaria, como explicou o diretor geral do Tivoli Ecoresort Praia do Forte. João Eça Pinheiro. O hotel também renovou toda uma ala de apartamentos.



No mundo



A rede é formada atualmente por 12 unidades em Portugal e duas no Brasil - a da Praia do Forte e outra em São Paulo. Em Portugal, está presente nos principais destinos turísticos, com hotéis em Lisboa, Sintra, Coimbra e Algarve.

