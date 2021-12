Rede Ibis inaugura primeiro hotel internacional em Feira

Feira de Santana ganhou um hotel da rede Ibis. É o primeiro hotel de rede internacional na cidade e conta com investimento local do Grupo Braga. A rede pertence à Accor, líder mundial em operação hoteleira.

O hoté está localizado na área do Boulevard Shopping, no bairro de São João, num edifício de nove andares, com 126 apartamentos. Vai gerar 24 empregos diretos e 72 indiretos.

A Accor opera atualmente cinco unidades no Estado (ibis Feira de Santana, Mercure Rio Vermelho, ibis Salvador Rio Vermelho, Mercure Salvador e Caesar Business Salvador). A empresa prevê a construção de mais cinco hotéis na Bahia até 2016. Serão quatro empreendimentos na capital e um em Vitória da Conquista.



"A economia de Feira de Santana, baseada na indústria, comércio e prestação de serviços, é a que apresenta maior crescimento no Estado e o hotel ibis foi pensado para suprir a demanda no segmento hoteleiro gerada por esse crescimento vertiginoso", explica Eduardo Camargo, diretor adjunto de Desenvolvimento de Novos Negócios da Accor para o Brasil.



"Feira de Santana é o segundo maior município da Bahia e o maior do interior do Norte e Nordeste, com 600 mil habitantes. A cidade recebe, durante todo o ano, um grande fluxo de visitantes a trabalho, turismo ou atraídos por eventos locais. O ibis oferece a esse público hotelaria de qualidade, em boa localização, por um preço acessível" completa Franck Pruvost, diretor de operações da família ibis na América Latina.



"O ibis Feira de Santana irá gerar desenvolvimento e renda para a cidade, pois além da geração de empregos diretos durante a operação do hotel, o empreendimento foi financiado por um grupo local, Grupo Braga. A partir de hoje, com a chegada da marca ibis, a hotelaria de Feira de Santana passa a contar com um novo padrão para oferecer aos turistas de negócios ou mesmo de lazer, como o público que vem para a Micareta de abril", explica Orlando Braga, presidente do Grupo Braga.

adblock ativo