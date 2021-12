Recife tem sertão e frevo com tecnologia

A reinvenção do Recife Antigo também se faz exitosa por revitalizar o passado de olho no futuro. O Museu Cais do Sertão e o Paço do Frevo, dois equipamentos culturais inaugurados há cerca de um ano, preservam aspectos importantíssimos da cultura local a partir de recursos tecnológicos.



As primorosas curadorias de ambos valorizam os temas em diversas facetas, fugindo de estereótipos e didatismo.

Com dois mil metros quadrados de área, o Cais do Sertão se destaca por contar a história do sertanejo por meio de recursos interativos e jogos, que proporcionam experiências sensoriais e audiovisuais.

A curadoria de Isa Grispum Ferraz (coordenadora do trabalho feito no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo) reuniu relíquias e artefatos tecnológicos, que despertam a curiosidade de diferentes públicos em um passeio pelos territórios viver, trabalhar, cantar, ocupar, crer, migrar e criar.

A mostra permanente inclui desde um mapa em 3D, que apresenta as características físicas do Nordeste, ao Túnel do Capeta, pequeno labirinto de preces, espelhos, câmeras e telas que representa o misticismo e a religiosidade dos sertanejos.

A memória do cantor e compositor Luiz Gonzaga também é reverenciada por meio de objetos doados por ele a afilhados e de sua discografia.

A interatividade ganha lugar especial no Karaokê Sertanejo, que permite aos visitantes cantarem e registrarem músicas que marcaram a região. Asa Braca, do Rei do Baião, é sem dúvidas a mais escolhida nas cabines. A viagem musical segue na Imbalança Sala de Música, na qual até sete pessoas podem experimentar instrumentos como alfaia, zabumba e triângulos e formar a sua banda.

Frevo o ano inteiro



Já o Paço do Frevo veio para provar que não é preciso esperar o Carnaval para ferver ao som da música tradicional pernambucana. A casa tem a missão de preservar a história do ritmo e promovê-lo durante o ano inteiro por meio de eventos, cursos e uma mostra permanente.

O centro cultural ocupa os quatro pavimentos do edifício tombado pelo Iphan em 1998, que até 1973 abrigava a Western Telegraph Company.

A curadoria de Bia Lessa e Maria Lúcia Montes criou, no térreo, uma linha do tempo interativa que liga a história do frevo a eventos importantes. O primeiro e o segundo pisos são destinados a um estúdio e salas de aulas de dança e música.



Já o terceiro pavimento abriga um dicionário interativo de termos e expressões próprias do frevo e exposições de fotografias, estandartes e flabelos de diferentes grupos carnavalescos. No centro da área expositiva também são realizadas apresentações de frevo.

* A jornalista viajou a convite do Courtyard Marriot Boa Viagem.

