Recife Antigo cria novas atrações para moradores e turistas

De um lado, um grupo de maracatu se prepara para entrar em cena na avenida onde já não passa mais carro. De outro, ciclistas, skatistas e famílias inteiras ocupam a área portuária que começou a ser revitalizada nos últimos anos. É assim que o magnetismo cultural do Recife Antigo, coração da capital pernambucana, se torna atrativo tanto para moradores quanto para turistas.

Não é de hoje que a área chama a atenção pela beleza arquitetônica que contrasta com o braço de mar e as esculturas de Francisco Brennand. Mas só agora o bairro do Recife volta a pulsar culturalmente, estimulado por projetos culturais, recuperação dos antigos armazéns do porto e instalação de equipamentos como o Museu Cais do Sertão e o Paço do Frevo.

A revitalização da região central, que andava abandonada seduz aqueles que visitam a cidade pela primeira vez e também surpreende os que retornam depois de alguns anos. Por isso, vale a pena reservar um tempo na capital quando a viagem tem como alvo outras atrações de Pernambuco.



Na Páscoa, o espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém (no município de Brejo da Madre de Deus, distante cerca de 200 km do Recife) leva milhares de turistas ao estado. Durante todo o ano, as águas mornas e piscinas naturais de Porto de Galinhas (a 70 km) e Praia dos Carneiros (a 90 km) são outros grandes atrativos.

Ciclofaixa e gastronomia



Nos domingos e feriados, em função do trânsito reduzido e de uma ciclofaixa que liga as zonas Norte, Sul e Oeste ao Marco Zero, a vitalidade ganha ainda mais força com uma programação cultural que vai até a noite.

Na avaliação da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, a resposta de moradores e turistas às iniciativas veio mais rápido do que o esperado. "Só na ciclofaixa passam 17 mil pessoas por dia. Isso mostra que a gente conseguiu levar as pessoas de volta para a rua. Incentivamos a iniciativa privada a voltar para o bairro e mais de 35 empreendimentos comerciais abriram na área. A cidade começou a pulsar vida novamente e hoje você começa a ver esse resultado junto aos turistas", afirma Camilo Simões, titular da pasta.

Dez destes novos empreendimentos integram os Armazéns do Porto, parte do projeto Porto Novo Recife, que ao todo vai investir R$ 200 milhões nos galpões e construir também um hotel com marina e centro de convenções na área.

Nos armazéns 12 e 13 foram instalados bares, restaurantes e cafés que estão dando nova dinâmica à região, que de segunda a sexta-feira é o centro de negócios de Recife. Os bares do pier, como ficaram conhecidos, se tornaram ponto de encontro no happy hour e nos fins de semana atraem pessoas de todas as idades, no almoço e no fim de tarde à beira-mar.

Setor hoteleiro



"Temos investido muito na preservação do nosso patrimônio cultural, com equipamentos de última geração, num bairro histórico. Isso tem atraído muitos visitantes, além do turismo de negócios, o que mostra que o estado está tratando o turismo de forma profissional", defende Felipe Carreras, secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco.

Para ele, a ampliação da rede hoteleira da capital, com a atração de bandeiras internacionais, é um aspecto que indica o crescimento do turismo na economia local.

Em quatro anos, Recife ganhou mais 4 mil leitos, se aproximando dos 15 mil. Na semana passada, a cidade inaugurou seu mais novo hotel, o Courtyard by Marriott Boa Viagem, a primeira unidade brasileira da marca, que tem mil hotéis quatro estrelas no mundo.



* A jornalista viajou a convite do Courtyard Marriot Boa Viagem.

