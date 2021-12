Ranking mundial de parques tem seis brasileiros

No ranking mundial dos melhores parques feito pelo site de viagens TripAdvisor, divulgado nesta terça-feira, 15, cinco parques aquáticos e um de diversões brasileiros aparecem na lista.

As opiniões de milhões de viajantes pelo mundo elegeram o Beach Park, no Ceará, como o segundo melhor parque aquático do mundo, perdendo apenas para o espanhol Siam Park.

Nessa lista aparecem também o Hot Park, em Goiás (7º lugar), Thermas dos Laranjais, no interior de São Paulo (11º), Eco Parque Arraial d'Ajuda, na Bahia (12º) e Di Roma Acqua Park, em Goiás (14º).

No Top 25 dos melhores parques de diversões do planeta, o Beto Carrero Worl, em Santa Catarina, ficou em 6º lugar. Ele foi o único representante nacional dessa categoria.

O primeiro lugar ficou com o Discovery Cove, em Orlando, nos Estados Unidos. Em seguida vêm o Europa-Park, na Alemanha, e outros três parques de Orlando: Universal Islands of Adventure, Disney Magic Kingdom e Disney Hollywood Studios.

Para chegar aos vencedores, o site levou em conta a quantidade e a qualidade dos comentários para parques aquáticos e de diversões em todo o mundo, ao longo de um período de 12 meses.

