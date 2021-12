Queixas levam Espicha Verão da Barra para o Pelô

O Espicha Verão, evento promovido pela Bahiatursa no fim da alta estação para segurar turista em Salvador, sempre no Porto da Barra depois do Carnaval, em 2013 será no Pelourinho.

Os comerciantes do Pelô, sempre queixosos da degeneração da área, agradecem, mas o fato não é ato de vontade.

O Espicha saiu do Porto por pressões da Associação dos Moradores da Barra, que só aceita na área Carnaval e Réveillon e acha que já está bom demais.

*Informações da coluna Tempo Presente, publicada diariamente no Jornal A TARDE.

