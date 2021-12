Quadrado de Trancoso atrai celebridades e negócios

O Quadrado de Trancoso, com sua beleza rústica, chão de terra e vegetação preservada, atraiu nos últimos anos celebridades e empresários. Beyoncé, sua irmã Solange Knowles, Neymar, Naomi Campbell e Will Smith são alguns dos famosos que se encantaram com as belezas naturais e o luxo de Trancoso.

No Quadrado, a simplicidade de sua igreja pintada de branco e as casinhas coloridas ainda têm o papel principal, apesar dos restaurantes, pousadas e bares que rodeiam o ponto turístico do distrito ficarem cada vez mais sofisticados. Entre as opções está o restaurante Silvana & Cia, que serve camarão na moranga para duas pessoas, a partir de R$ 110.

Encontrar uma pousada com valores mais acessíveis para datas como Natal e Ano Novo já é difícil nesta época do ano. O destino ficou tão concorrido que, até o final de junho de 2016, não há mais vagas nos finais de semana para casamentos na igrejinha.

Desde os anos 2000, o local tem atraído empreendimentos milionários. Entre os projetos, o mais expressivo é o Terra Vista, um complexo com um aeroporto privado, campo de golfe profissional de 200 hectares e lotes para a construção de casas que partem do valor de R$ 3 milhões.



É no Terra Vista, no Teatro L'Occitane - uma estrutura para quase 1,2 mil pessoas que custou R$ 20 milhões -, que é realizado o Música em Trancoso, festival de música erudita e popular com oito dias de atrações, realizado desde 2012.

Além de uma unidade do resort all inclusive Club Med, com 250 apartamentos, está em construção no local uma unidade do resort Txai. Em Itacaré, a diária do Txai começa em R$ 1,3 mil e pode chegar a R$ 2.960.

Os jornalistas viajaram a convite da Secretaria de Turismo de Porto Seguro e do Porto Seguro Convention Visitors Bureau

adblock ativo