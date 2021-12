Punta del Este cria 'dólar turístico' para promover consumo

Um grupo de restaurantes de Punta del Este, no Uruguai, anunciou que criará o 'dólar turístico', uma cotação promocional da moeda para beneficiar os visitantes e incentivar o consumo.

A ideia será adotada a partir do dia 15 por uma associação de restaurantes do balneário. "É um gesto simpático e que incentiva o consumo; uma iniciativa do setor privado, que sacrifica sua rentabilidade", explica o prefeito de Punta, Martín Laventure.

A expectativa é de que outros estabelecimentos também adotem a cotação. Cada dólar gasto será convertido em 24 pesos (ante ao valor de mercado de 21,70). A campanha vai até o Carnaval, que marca o fim da alta temporada. A medida só vale para quem pagar em dinheiro.

Nos último anos, o Uruguai tem criado promoções para contrabalancear as restrições aplicadas por nações vizinhas. Origem de 70% dos turistas que viajam ao Uruguai, a Argentina restringe a saída de dólares e cobra altas taxas pelas compras feitas com cartão de crédito no exterior. Em dezembro, o Brasil elevou o imposto para pagamentos com cartão de débito no exterior.

O governo uruguaio já desonera em até 22% as comprar feitas com cartões estrangeiros, além de estabelecimentos voltado ao setor do turismo, como restaurantes, casas de eventos e hotéis.

