Providência, um paraíso em meio ao Caribe Colombiano

A Ilha de Providência é um local para quem busca tranquilidade e muito mais contato com a natureza. Lá, o luxo dá lugar à simplicidade e todo e qualquer agito se rende à paz irradiada pelo mar azul e pelo frescor da brisa constante. É o lugar ideal para esquecer o tempo e deixar a vida rolar, sem pensar em nada referente ao passado ou futuro, aproveitando todos os segundos do presente.

A ilha pertence à Colômbia e faz parte do arquipélago de San Andrés, junto com a Ilha de Santa Catalina. Recentemente, foi território de disputa entre Colômbia e Nicarágua por questões geográficas e, também, pela exploração de riquezas naturais como o petróleo contido nas águas de Providência.

O maior atrativo, sem dúvidas é a beleza natural: cercada pelo mar do Caribe com suas águas transparentes e areias brancas, faz com que seus frequentadores se sintam em um cenário de filme. Turistas procuram Providência por sua tranquilidade, pois, ao contrário de outras ilhas, as badalações são restritas.

Para chegar até o local é necessário passar por San Andrés e, de lá, pegar um voo que dura cerca de 20 minutos até Previdência. Outra opção é ir de barco mas a duração da viagem será maior: entre quatro a cinco horas.

Segundo a arquiteta Paula Miyahara, brasileira que morou na Colômbia em 2016 e conhece não só Providência mas todas as outras Ilhas colombianas "em Providência eles vivem meio que de subsistência, pescam, tem uma atratividade menor, o que não leva muita gente do continente até lá".

A Ilha de Providência possui opções de hospedagens em hotéis, mas o turismo principal que se faz é o "turismo comunitário" e Paula nos contou como isto funciona: "Você fica na casa de uma família mesmo. Convive com eles diariamente, como se fosse a sua própria casa. Quando lá estávamos, eu e minhas amigas alugamos um quarto na casa de um casal com uma filha pequena. O valor ficou cerca de R$ 80 para cada. Eles faziam café da manhã pra gente, a mulher cozinhava super bem. Parecia nossa mãe".

Assim como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, Providência foi pela Colômbia, o que fez com que a língua oficial do arquipélago (incluindo San Andres e Santa Catalina) fosse o espanhol. Os que ali já habitavam antes da colonização, falavam o inglês crioulo, uma mistura de inglês, espanhol, francês e dos dialetos dos escravos africanos, decorrente de migrações de trabalhadores rurais.

Os moradores locais insistem em falar o inglês crioulo, pois, segundo Paula, eles acham que não falar é uma forma de anular a cultura deles.

"A língua que se estuda nas escolas é o espanhol, mas isso é meio que uma anulação da cultura deles. As músicas que ouvem são diferentes, não escutam reggaeton como em outras cidades da Colômbia, ouvem mais reggae, o pessoal tem dread... É uma cultura muito diferente, muito legal. Fora que a população em sua maioria é negra", relatou.

Cayo Cangrejo

O lugar mais encantador e mais procurado de Providência é Cayo Cangrejo. Uma ilhota cercada por águas transparentes e bem pequena. Dá para dar a volta nela em trinta ou quarenta minutos. É um dos passeios mais famosos e os turistas podem alugar material de mergulho.

"Pegamos um barco saindo de Freshwaterbay e ele nos deixou lá durante cerca de três horas. É uma ilha minúscula, mas encantadora! Todos quando chegam sobem até um penhasco de onde é possível ter uma visão 360º e só se vê azul. Depois eles descem, alugam materiais de mergulho e dão uma volta nadando pela ilha. É lindo! Eu nadei com uma tartaruga", contou Paula.

Cozinha Colombiana

Para quem quer visitar a Colômbia e tem a intenção de fazer um "mochilão" por mais de uma cidade, Paula, que visitou Bogotá, Medellin, Cartagena, San Andrés e Providência e nos deu algumas dicas do que comer em cada uma delas:

Bogotá: Ajiaco – um "x-tudo" em forma de sopa. A receita leva milho, frango, alcaparras e diferentes tipos de batata.

Medelin: Bandeja de Paisa – o prato é servido em uma bandeja e é composto de jaójão, carne em pó, torresmo, chouriço, "patacones" (bolinhos de banana verde fritos), banana da terra, ovo frito, rodelas de tomate e abacate.

Cartagena, San Andrés e Providência: A culinária mais forte nesta região é a de frutos do mar.

