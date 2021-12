Projeto encerra período de alta-estação no RJ com shows

O Morro da Urca, um dos mais festejados cartões-postais do Rio de Janeiro, encerra as atividades de alta-estação com o já tradicional projeto Verão do Morro, que está em sua sexta edição.

A programação deste ano, que acontece nos dias 12 e 13 de abril, se encaixa com as comemorações dos 100 anos do Bondinho Pão de Açúcar e 40 anos da ocupação cultural do Morro da Urca. Entre outras atrações previstas nos dois dias estão shows com os cantores Jorge Ben Jor e Maria Gadú.

As atividades este ano começam mais cedo, a partir das 17 horas, com o evento gratuito Tardes do Morro. Ele transcorre até as 19 horas, com o saxofonista Rodrigo Sha, o percussionista Marcos Suzano e o DJ Nado Leal apresentando clássicos do jazz, do soul e da bossa nova. Para o acesso ao Tardes do Morro será cobrado apenas o valor do ingresso para o bondinho, R$ 53.

O Verão do Morro, propriamente dito, acontece a partir das 22 horas, com os shows principais. No dia 12, apresenta-se Maria Gadú com sua banda, relembrando grandes sucessos e mostrando novos trabalhos. Antes do show, o DJ Janot esquenta a pista. O DJ Rodrigo Senna é outro escalado para a noite de sexta-feira.

Já no sábado, dia 13, o DJ Janot aquece o público para a entrada no palco de Jorge Ben Jor, a partir das 23 horas, com um show repleto de seus sucessos. Ben Jor é um dos artistas que fazem parte da história do Morro da Urca. A noite ainda terá o DJ Nepal, com um set em que mistura soul, black, grooves e rock.

Patrimônio - Os teleféricos do Bondinho do Pão de Açúcar completaram 100 anos de história em outubro de 2012. A pedra do Morro da Urca, que possui 227 metros de altura, tornou-se um verdadeiro patrimônio histórico e cultural brasileiro.

Grandes nomes da música brasileira foram revelados e celebrados no local, com shows que marcaram várias épocas. No início do século 19, o Pão de Açúcar e o Morro da Urca também entraram na rota dos praticantes do alpinismo.

