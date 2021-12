Programação especial no Tivoli Ecoresort

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte prepara-se para receber os clientes durante a temporada de feriados e Copa do Mundo. Para comemorar o São João, o local prepara uma festa que destaca as tradições juninas. O evento acontece no dia 23, após transmissão do jogo Brasil x Camarões, 17 horas. Além da decoração junina, barraquinhas de comidas, bebidas e jogos típicos - como pescaria, dardos e derruba-latas - serão montadas. O arraial do hotel conta ainda com a apresentação de uma banda de forró e de uma quadrilha, além do tradicional casamento matuto.



Reservas pelo telefone (71) 3676-4000 ou via e-mail reservas.htpf@tivolihotels.com.

adblock ativo