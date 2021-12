Programa prevê R$ 170 milhões para o turismo

Infraestrutura turística, qualificação profissional, capacitação empresarial e gestão ambiental são alguns dos pilares previstos no Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) para impulsionar o setor em 18 municípios da Bahia. O programa, do Ministério do Turismo, foi apresentado, nesta quinta-feira, 1º, pelo titular da Secretaria do Turismo da Bahia, Domingos Leonelli, em evento realizado no Pelourinho.

Conforme o secretário, a Bahia receberá R$ 170 milhões, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, para investir nos segmentos náutico e cultural dos municípios banhados pela Baía de Todos-os-Santos, entre eles Salvador. Segundo Leonelli, o dinheiro será destinado à melhoria de estruturas físicas para incentivo à cadeia produtiva do turismo. As intervenções terão prazo de cinco anos, a partir de janeiro de 2013.

"As intervenções físicas estão diretamente associadas às questões sociais dessas localidades, principalmente no que diz respeito à geração de emprego e renda", disse o secretário.

Iniciativas - Entre os objetivos estão o aumento do fluxo e permanência de turistas, bem como o incremento dos gastos nas 18 cidades banhadas pela baía.

Para a parte estrutural, diz Leonelli, estão previstas implantação e reformas de bases flutuantes, terminais hidroviários e náuticos, atracadouros, píeres, além da recuperação de museus e prédios históricos.

"O que significa intervenções articuladas em vários níveis, no sentido de aquecer as atividades econômicas e valorizar os produtos e a cultura locais", ele explicou. No mesmo evento, Leonelli lançou o Glossário Náutico da Baía de Todos-os-Santos.

Segundo o gestor, as primeiras ações na capital se resumem à conclusão do Terminal Náutico, no Comércio, à ampliação da marina pública, de 80 para 120 barcos, além do SAC Náutico, "que terá a função de reduzir a burocracia para facilitar o aporte de navegadores estrangeiras que cheguem à baía", ele revelou, em relação à documentação das embarcações.

Municípios - Além de Salvador, os municípios incluídos no Prodetur são Itaparica, Vera Cruz, Salinas da Margarida, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, Muritiba, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, Saubara, Simões Filho, Maragojipe, Jaguaripe, Aratuípe, Nazaré e Muniz Ferreira.

