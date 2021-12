Programa da TVE discute turismo em Salvador

A situação do turismo em Salvador é o tema do TVE Debate desde domingo, 5, às 21h30, na TVE. Os convidados do programa, comandado por Vanderson Nascimento, são o presidente da Salvador Turismo (Saltur), Jonga Cunha, a superintendente de Serviços Turísticos do Estado da Bahia, Cássia Magalhães, e o superintendente do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Salvador (Shrbs), Gilberto Marquezini.

Entre os assuntos levantados está a avaliação das formas de investimento na estrutura da cidade, a carência de casas de shows na capital e a necessidade de preparação de recursos humanos para atendimento ao público. Com a Copa de 2014 será realizada no Brasil, e Salvador está na rota do futebol, foi reservado um bloco do programa para essa discussão específica. “A qualidade do turismo de Salvadortem que aproveitar essa nova onda para botar no eixo e a gente podersubir de categoria. Isso talvez seja o mais importante”, afirmou Jonga Cunha.

O programa também pode ser assistido pelo portal www.irdeb.ba.gov.br

