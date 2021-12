Principais atrativos turísticos da Bahia são divulgados

Os principais atrativos turísticos da Bahia vão ser apresentados este ano pela Bahiatursa em cerca de 60 eventos nacionais e internacionais. Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, terão feiras com a presença da Bahia apresentando suas belezas naturais.

“Países como Argentina, França, Estados Unidos, Itália, Alemanha, Chile, Espanha, Portugal e Inglaterra estão no calendário de ações da Diretoria de Promoções da Bahiatursa. No nosso planejamento a ideia é sempre priorizar os eventos que acontecem nos principais emissores de turistas”, diz o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

Praia do Forte, Trancoso, Morro de São Paulo, Barra Grande e Lençóis estão na preferência dos turistas quando o assunto é Bahia. De acordo com dados do setor de estatística da Secretaria do Turismo, mais de cinco milhões de turistas devem passar pelo estado no verão 2017.

Entre as 13 zonas turísticas, vários municípios têm ocupação hoteleira entre 95% e 100%, como Porto Seguro, Mata de São João, Cairu, Maraú e Lençóis. Em 2016, foram pelo menos 600 mil visitantes estrangeiros e mais de 14 milhões de visitantes brasileiros.

“Este interesse pela Bahia é fruto de um 2016 em que investimos muito na propagação do estado como um todo nos mais de 30 eventos dos quais participamos no Brasil e no mundo”, destacou Medrado.

Premiação

Nesta quarta-feira, 18, a importância da Bahia no cenário do turismo internacional foi reconhecida com o prêmio Silvia Zorzanello, entregue durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri. Outorgada ao secretário do Turismo da Bahia, José Alves, representante do governador Rui Costa, a premiação é uma iniciativa do Grupo Excelências, da Espanha, que atua nos mercados de comunicação e turismo da Espanha, América e Caribe.

“Esta premiação representa o reconhecimento da Bahia num ambiente altamente competitivo”, disse o secretário José Alves, após a cerimônia. “Nos alegra e estimula a prosseguir na execução de políticas públicas de desenvolvimento em ritmo ainda mais intenso”.

Voos Extras

Neste verão, a Bahia conta com a oferta de 1.500 voos extras. A Avianca anunciou 155 rotas adicionais, com frequências ligando São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro a Salvador até o início de março. A Gol oferece mais de 900 voos com 160 mil assentos a mais até março, incluindo uma rota direta entre Uruguai e Salvador.

