Preservação de Cairu precisa de apoio da população

O diretor da Worldwatch Institute no Brasil, Eduardo Athayde, ressalta que Cairu e seu conjunto de 26 ilhas é um "principado" na dimensão ambiental. "Trata-se de lugar que possui ainda grande riqueza histórica e arqueológica", ressaltou Athayde, cuja instituição que dirige, com sede internacional em Washington (EUA), busca promover o desenvolvimento sustentável das comunidades. "Não imaginamos um principado do filho do rei, mas pertencente a cada morador de Cairu. Mas é preciso participação da comunidade local", apontou.

Somente em 2008, o IBGE definiu que Cairu é formado por 26 ilhas, e esta informação já está na ponta da língua de guias de turismo como Jovane de Souza, 21, nascido e criado no município. "A gente fala sobre a cidade, sobre a beleza das ilhas, das igrejas", disse Jovane.



Povo acolhedor



O povo de Cairu é simples e é fácil ver pescadores consertando redes nas portas de casa. É neste clima que muitos procuram o frei Hilton Botelho, guardião do Convento Santo Antônio de Cairu, construído em 1654. Procuram-o quando estão doentes ou aflitos. E o religioso responde, sobre a cidade: "Cairu é uma beleza exuberante que deve ser sempre preservada".

