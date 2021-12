Prefeitura inicia maratona de lives para fortalecer turismo na cidade

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), lança uma série de lives para fortalecer o turismo interno na capital. A iniciativa é em parceria com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) e contará com a transmissão ao vivo de 11 edições. O programa de abertura acontece no próximo domingo, 13, às 16h, na Praça Municipal, e será apresentado por um dos maiores nomes do jornalismo baiano e profundo conhecedor da cidade: José Raimundo.

As lives serão transmitidas através do perfil do Facebook, Instagram e YouTube do Visit Salvador da Bahia, direto dos roteiros estabelecidos pelas agências. O internauta poderá acompanhar essa visita virtual, interagir pelo perfil das redes sociais e terá suas perguntas e comentários respondidos em tempo real na transmissão.

Esse projeto inovador foi pensado para fortalecer o turismo da cidade, na busca por um novo formato para atrair o turista baiano, nacional e também aos soteropolitanos devido ao impacto econômico mundial no segmento. Dessa forma, a Secult vai levar a história, cultura e gastronomia da capital baiana para o Brasil para onde o visitante estiver.

“Devido ao momento delicado que o turismo está passando, a estratégia do município com essa ação é fortalecer o turismo interno. Esse modelo visa trazer o turista das viagens curtas para visitar a nova Salvador, que foi totalmente reconfigurada nos últimos anos. Com a expansão desse projeto a meta é mostrar as riquezas da cidade para os soteropolitanos, baianos e outros estados através de roteiros ao vivo”, destacou Fábio Mota, secretário da pasta.

Dinâmica – Os programas vão contar sempre com um guia turístico, cadastrado no Ministério do Turismo (MTur), um historiador e um apresentador mostrando opções de roteiros e as atrações turísticas da cidade. Os roteiros a serem apresentados foram sugeridos por agências de receptivo filiadas à Abav e contam com a curadoria da Secult.

O público que acompanhar a programação vai poder vivenciar as experiências da capital soteropolitana durante uma hora, com transmissões duas vezes por semana – às terças e sextas-feiras, às 16h – com passeios e atrações turísticas da cidade, contemplando os segmentos de sol e praia, história e cultura, gastronomia e esportes náuticos. Todas as lives ficarão disponíveis no Instagram e YouTube do Visit Salvador da Bahia para quem não puder acompanhar no momento e poder assistir posteriormente.

Além disso, o portal salvadordabahia. com dará apoio ao projeto, através de uma plataforma que terá hotsites das agências de receptivo participantes das lives. Dessa forma, o internauta que estiver assistindo poderá obter mais informações sobre as experiências e roteiros turísticos apresentados durante as apresentações e entrar em contato com a agência de receptivo para adquirir sua viagem para Salvador.

adblock ativo