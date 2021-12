Praia é o destino preferido dos brasileiros nas férias

O brasileiro quando está de férias quer mesmo é curtir uma praia, segundo o estudo da empresa de turismo Expedia, que mostra que 77% preferem viajar para regiões litorâneas.

Ainda de acordo com o estudo, 35% preferem a praia do que locais históricos ou culturais (19%), visitar amigos e família (16%), viajar para parques temáticos (13%), esquiar ou ir a montanhas (9%) ou praticar esportes de aventuras (3%). E a época para viajar preferida do brasileiro (81%) é o verão.

O estudo do Expedia ainda mostra que os turistas utilizam as recomendações pessoais (72%) como fonte mais confiável na hora de viajar, seguido por opiniões de outros viajantes (55%), sites de notícias (54%), mídias sociais (38%) e blogs de turismo (42%).

