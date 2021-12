Praia de Guarajuba: selo ambiental abrange 1,6 km da orla de Camaçari

Com processo rigoroso, a Praia da Guarajuba, em Camaçari, recebeu o Selo Bandeira Azul. O certificado internacional, concedido na última sexta-feira, terá validade para a temporada 2019-2020 e avalia as condições de balneabilidade – banho e práticas esportivas – das águas e das praias em todo o mundo. O programa é credenciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Unesco.

A certificação é considerada a mais importante da categoria em todo o mundo. Dos 42 km de orla de Camaçari, o trecho que corresponde à certificação é de 1,6 km. A expectativa do presidente do Conselho Municipal de Turismo, Joel Pereira, é que o trecho sirva de exemplo para os demais. “Os demais trechos irão se aproximar da qualidade. O que é muito bom para a população de Guarajuba”. A expectativa é que o hasteamento da bandeira ocorra no dia 15 de novembro.

A iniciativa foi da Associação dos Condomínios de Guarajuba (Ascon), por meio do presidente Pompilio Viana, com apoio do Condomínio Paraíso, além da Secretaria de Turismo de Camaçari e do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O promotor do Meio Ambiente e Urbanismo, Luciano Pitta, destacou a importância da certificação. “A cidade vem sempre procurando melhora na limpeza das praias, e Guarajuba saiu na frente, com o empenho do pessoal da associação”.

O selo tem o objetivo de elevar o grau de conscientização de cidadãos e gestores. Para alcançar essa aprovação, o local precisou satisfazer uma lista de 34 exigências divididas em quatro blocos: qualidade da água, gestão ambiental, educação e informação ambiental, segurança e serviços.

Turismólogo e coordenador local do Bandeira Azul, Pablo Nogueira deu detalhes do processo. “O processo iniciou-se em 2016, quando descobrimos o programa. Posteriormente, a prefeitura precisa fazer uma solicitação ao Instituto Ambientes em Rede (IAR) para concorrer. Depois da implantação do projeto-piloto, tivemos um ano e meio de adequação da praia”.

Até a conquista do selo são três avaliações: pelo operador nacional, júri nacional e júri internacional. No Brasil, o programa é operado pelo IAR. Motivo de orgulho para a região, o certificado precisa ser renovado anualmente. “É uma conquista da comunidade de Guarajuba. É um reconhecimento de praias limpas em todo o mundo e vai trazer um legado grande para as gerações atuais e futuras, em relação aos cuidados e zelos na preservação dos ambientes marinhos e costeiros”, disse o diretor da Ascon, Luciano Neves.

Após a conquista, a expectativa é que o turismo tenha um aumento de 30%. Dono de um quiosque na praia de Guarajuba, Alan Rodrigues herdou o negócio dos pais. “Todo empenho na limpeza e tratamento ao público foram reconhecidos. Nós sempre tentamos fazer o melhor aqui”.

O secretário de Turismo de Camaçari, Gilvan Souza, lembrou que mais difícil é a manutenção do selo. “Seremos cobrados todos os anos. O primeiro passo é a conscientização sobre a manutenção”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

