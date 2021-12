Praia de Guarajuba recebe hoje o selo de Bandeira Azul

A praia de Guarajuba, localizada no Litoral Norte, recebeu no dia 20 de setembro, o certificado internacional Bandeira Azul. A entrega do selo ocorre neste sábado, 16. O programa, credenciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Unesco, tem como objetivo avaliar as condições de balneabilidade - banho e práticas esportivas - das águas e das praias em torno do mundo. A iniciativa é da Associação dos Condomínios (ASCON) apoio da Secretaria de Turismo de Camaçari e do Ministério Público de Camaçari, através do promotor Luciano Pitta.

Com o selo, uma iniciativa da Associação dos moradores de Guarajuba, a praia passa a ser considerada, de maneira oficial, uma das melhores áreas para os banhistas. Para conseguir a aprovação, a localidade precisa satisfazer todas as 34 exigências, divididas em quatro blocos. Já o certificado precisa ser renovado anualmente.

No Brasil, 13 praias possuíam a premiação (confira a lista abaixo). No ano passado, a praia de Jurerê, em Santa Catarina, conquistou o certificado e, posteriormente, conseguiu renovar nesta temporada. Além desta, a praia do Torto, em São Paulo, também ganhou o selo.

De acordo com o projeto, a perspectiva a longo prazo é de que dentro de algum tempo não haja mais a necessidade desta avaliação, uma vez que todas as localidades, brasileiras e internacionais devam cumprir esses requisitos de maneira 'espontânea e natural'.

adblock ativo