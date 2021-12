Praia de Fernando de Noronha é eleita a melhor do mundo

Pelo segundo ano consecutivo, a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), leva o título de melhor praia do mundo no Traveller´s Choice 2015, segundo usuários do site TripAdvisor. A escolha é feita considerando as avaliações de usuários que visitaram praias ao redor do mundo nos últimos 12 meses. Segundo estudo do Ministério do Turismo realizado em 2012, Fernando de Noronha é o destino mais desejado pelos brasileiros.

Na lista das praias sul-americanas, sete praias brasileiras estão entre as dez: além da Baía do Sancho, estão na lista Praia Lopes Mendes em Ilha Grande (RJ), Praia dos Carneiros (PE), Praia do Forno em Arraial do Cabo (RJ), Baía dos Golfinhos na Praia da Pipa (RN), Praia do Grumari (RJ) e Galés em Maragogi (AL).

adblock ativo