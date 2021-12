Pesquisa e planejamento garantem férias tranquilas

O verão está chegando e, para muitos, já começou a contagem regressiva para as férias. Quando se pensa neste importante período do ano, a primeira coisa que vem à cabeça é viajar: visitar novos lugares, refazer passeios inesquecíveis e conhecer novas culturas. Alguns levam toda a família - e os agregados. Outros, preferem uma jornada mais tranquila, apenas com o amor ou até mesmo sozinho.

Independente das companhias, a preocupação de garantir férias econômicas e tranquilas é comum a todos. Então surge a dúvida se é melhor ir até uma agência de viagens ou planejar tudo com a ajuda da internet. A resposta é: deve-se pesquisar o máximo possível as duas possibilidades para saber qual é a melhor para as necessidades do viajante.

A web ajuda não só a comprar passagens e hospedagens mais em conta em férias planejadas com antecedência de, no mínimo, três meses, como também é fundamental para conhecer o lugar para onde se está indo. Já as agências têm a facilidade de possuir passeios programados e o turista não terá trabalho para planejar o dia, além de, às vezes, possuir o melhor valor, ainda mais quando se tem apenas um destino, e dividir o pacote em até 10 parcelas no cartão de crédito.

Uma viagem de cinco noites para Buenos Aires, por exemplo, custa R$ 2.127, na CVC, e R$ 2.900, na Iguatemi Tour. Se o viajante fizer uma pesquisa na internet, utilizando sites como Decolar, para as passagens aéreas, e Booking, para encontrar hotéis, vai chegar ao preço de R$ 1.986. Ir para o Rio de Janeiro, pelo mesmo período, pode custar R$ 1.830 (Iguatemi Tour), R$ 1.877 (CVC), R$ 1.949 (Bahia Bella) ou R$ 2.060 (Internet). Os pacotes para as duas cidades incluem city tour e o translado do aeroporto até o hotel. Se for contratar os serviços diretamente pela internet, é preciso negociar com os hotéis se existe a possibilidade de um translado gratuito. Todos os preços são por pessoa.

"Para viagens internacionais prefiro, a orientação e ajuda de agência de viagens. Quando vou para lugares no Brasil, utilizo apenas os sites", diz a publicitária Ive Vaz, que costuma viajar pelo menos três vezes ao ano. Ela foi a Nova York no início de 2011 e encontrou o valor mais barato em uma agência de viagens, mesmo utilizando as milhagens que possuía na companhia aérea.

A administradora Daniela Ribeiro, que percorreu seis países em um mês, planejou a viagem sozinha e com antecedência, apenas com a ajuda da internet. "Como viajei de um país para outro, ficou mais em conta comprar diretamente com as companhias aéreas locais e em negociações com os hotéis. Fui nas agências e os valores eram inviáveis", destaca.

Ir por conta própria, nos casos de mais de uma cidade, também dá mais libertade para planejar quanto tempo ficará em cada lugar. Nas agências, tudo é cronometrado e se o viajante quiser explorar mais, terá que se submeter ao horário programado para ir embora. "Por ser mais cômodo, viajei muitos anos por agências, mas sofria com a correria. Agora, organizo tudo apenas com o auxílio da internet e aproveito muito mais os lugares", afirma o aposentado José Carlos Silva.

adblock ativo