Pesquisa aponta que Bahia é o destino preferido dos paulistas

A Bahia, através de suas praias e memórias relembradas pelo Centro Histórico de Salvador, é o destino preferido dos paulistas. É isso que aponta uma pesquisa realizada pelo instituto DataFolha publicada neste domingo, 27, na revista Viaja São Paulo.

No ano de 2016, a mesma pesquisa mostrou que o estado estava em segundo lugar, com 12 pontos, atrás do Rio de Janeiro com 14. Já nesta última pesquisa, realizada entre os dias 16 e 26 de junho deste ano, a Bahia subiu cinco pontos, enquanto o Rio cresceu em apenas dois pontos.

A pesquisa entrevistou 1.646 moradores da capital paulista, que destacaram a Bahia como um destino inesquecível, de várias opções de programação e passeios pelo litoral, Chapada Diamantina e Centro Histórico.

Quando questionados sobre os prestadores de serviços, os entrevistados consideraram o Aeroporto Internacional de Salvador — Deputado Luís Eduardo Magalhães um dos melhores do Nordeste, e as redes de hotéis e resorts como as melhores da região.

adblock ativo