Pesquisa aponta que 94% dos turistas voltariam a Salvador

Salvador recebeu cerca de 700 mil pessoas, sendo 70 mil estrangeiros, durante os dias de jogos da Copa do Mundo que a cidade recebeu. Uma pesquisa aplicada aos turistas revelou que 94% dos 2.077 entrevistados afirmaram que voltariam a capital baiana.

A pesquisa foi feita entre os dias 14 e 21 de junho através da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia (ABIH-BA).

Entre os entrevistados, 33% eram estrangeiros, a maioria dos Estados Unidos (4,8%), seguidos da Alemanha (4,7%), Holanda (3,1%), Portugal (3%), Espanha e Inglaterra (2%, cada). Entre ou turistas brasileiros, predominaram os de São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe.

A rede hoteleira também comemorou com a Copa, teve ocupação de 90%, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, com 92%. A média das demais sedes foi de 80%.

