Perto dos 90, Copacabana Palace mantém estrutura de luxo

Tradição, glamour, conforto. Tudo isso e uma vista linda para o mar azul da praia faz o turista pagar o preço de uma diária que varia entre R$ 1.140 e R$ 5.600 e se hospedar no Copacabana Palace, um dos ícones da hotelaria brasileira. O hotel, prestes a completar 90 anos, em 13 de agosto próximo, passou por um período de reformas e foi entregue a seu público remoçado, com um novo lobby, quartos redecorados e uma butique com marcas de grife.

Segundo a gerente-geral, Andrea Natal, o prédio principal do Copacabana Palace ficou fechado durante cinco meses para promover a reforma estrutural nos apartamentos dos andares mais baixos, a decoração do sexto andar e ampliação e restauração do lobby. No quesito decoração, a cargo do designer francês Michel Jouanet, não houve grandes mudanças. Os móveis, embora clássicos, foram substituídos por outros mais leves e compactos.

Celebridades - O Copacabana Palace foi inaugurado em 13 de agosto de 1923. Após um período de crise econômica, ele foi comprado pelo grupo britânico Orient-Express, em 1989. Desde a sua abertura, foram centenas as personalidades que ali se hospedaram, de líderes políticos a membros da realeza, astros do cinema e da música.

A lista inclui nomes como o príncipe Charles e a princesa Diana, o rei Juan Carlos e rainha Sofia, o diretor Orson Welles, a modelo Gisele Bündchen, a atriz Catherine Zeta-Jones, o ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, os Rolling Stones, Madonna, Rod Stewart, Hugh Jackman, Penelope Cruz e Javier Barden, Tom Cruise e Jude Law. A apresentadora Hebe Camargo tratava o hotel como sua segunda casa.

O perfil do turista que procura o Copacabana Palace pode mudar em determinadas épocas do ano. No Carnaval, por exemplo, são mais estrangeiros do que brasileiros. Mas, em geral, quem opta pelo hotel é de São Paulo e tem entre 40 e 55 anos, informa a gerente Andréa Natal. Um bom aperitivo é desfrutar dos pacotes de hospedagem e opções como o day use, em que o hóspede passa o dia usufruindo dos serviços, restaurantes e spa do hotel, mas não pernoita. A tarifa é a partir de R$ 1100.

Andrea também diz que entre outubro e março e em julho é quando o hotel tem uma taxa de ocupação média mais alta que nos outros meses do ano. "No entanto, atualmente no Rio de Janeiro, não podemos mais falar em baixa temporada. A ocupação média vem subindo nos últimos quatro anos e o período que seria a alta (verão) está cada vez maior", completa.

