Pernambuco ganha app sobre patrimônio histórico

Um aplicativo para celular e tablets (nas plataformas Android ou iOS) oferece aos estudantes e interessados uma viagem histórica por Pernambuco sem sair de casa. O Patrimônio PE Mobile, bancado pelo Funcultura, reúne informações de 12 pontos turísticos do Recife e de Olinda.

A história do local é remontada de forma dinâmica durante o uso do aplicativo. As fotos e textos estão disponíveis em quatro idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Além disso, para atender pessoas com deficiência visual ou que não sabem ler, o material é disponibilizado também em áudio.

Os dados de cada bem arquitetônico presente no aplicativo foram reunidos pela professora e doutora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, Julieta Leite.



A cerimônia de lançamento acontece quarta-feira, 10, às 16h, no Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, no Recife Antigo.



Para baixar o aplicativo, a partir de quinta-feira (dia 11), é só procurar por Patrimônio PE nas Apple Store e Play Store.

