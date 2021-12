Peregrinação a Santiago de Compostela é tema de mostra

Destino conhecido por seu caráter religioso, Santiago de Compostela, na Galícia, Espanha, é o ponto de chegada dos Caminhos de Santiago, grande pólo turístico de peregrinação. Por curiosidade de fotografar e conhecer localidades distintas, além da cultura e dos costumes do País, o fotógrafo Mário Edson resolveu encarar a façanha e percorrer os mais de 800 km a pé até a catedral de Santiago. O resultado foi a exposição Canina Del Santiago, que contém 24 fotografias, além de um calendário e um minidocumentário.

Durante 36 dias, Mário desafiou a si próprio, estabelecendo um prazo para concluir todo o Caminho Francês (uma das rotas possíveis, que entra na Espanha através do sul da França). De Madri, o fotógrafo pegou um trem para Pamplona e de lá foi para Roncesvalles, onde iniciou a peregrinação. Os dias de caminhada ficarão em sua memória pelas pessoas que conheceu, além dos lugares e impressionantes paisagen. Em completa solidão, sua única companhia era a mochila, que se tornou parte do seu corpo.

"Um tubo de creme dental faz muita diferença no peso da mochila quando se está exausto", conta. Por esse motivo, menos é mais. Ele carregou apenas algumas roupas, além do equipamento fotográfico e produtos de higiene pessoal.

"Foi uma terapia sem terapeuta", define a experiência. "Quando você está caminhando sozinho, só resta pensar. É uma coisa que fazemos muito pouco no cotidiano", conta. Nem as bolhas nos pés e nem as dores na coluna foram capazes de fazê-lo desistir do seu objetivo. "O preparo para o caminho é uma questão mais espiritual que física. Se você está lá, tem que ir até o final", comenta.

Lições - Para quem deseja passar por essa experiência, o fotógrafo recomenda muita preparação e planejamento para conhecer bem o trajeto. É preciso também respeitar os limites do corpo e descansar o suficiente nos dias de peregrino.

Mais do que belas fotos, Mário levou lições inesquecíveis para a vida da jornada que realizou. "Precisamos de muito pouco para viver e demandamos muito. É uma incoerência", reflete. Um dos momentos mais marcantes foi sua chegada na catedral. "Cheguei no meio da missa e minha primeira reação foi chorar de alegria". Depois de Santiago, andou mais 90 km até Finnisterra. Lá finalizou a jornada com um ritual de queima dos pertences. "Foi uma forma de exorcizar o que passei".

