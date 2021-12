Península Valdés, o paraíso natural da argentina

A grande biodiversidade que se reúne na Península Valdés, na Patagônia, situada a 1,5 mil quilômetros ao sul de Buenos Aires, inclui espécies como a baleia franca austral, a orca, o pinguim-de-magalhães e os elefantes e leões marinhos, reunidos por uma confluência de condições, segundos especialistas.

"Em poucos lugares do planeta ocorre a conjunção de ter bons locais para a reprodução e alimento disponível, e este é o caso da Península Valdés", explica à Agência Efe Guillermo Caille, analista da Fundação Patagônia Natural.

A península oferece um espaço ideal para a reprodução dos cetáceos nos golfos Nuevo e San José, protegidos das correntes marítimas; e também conta com a disponibilidade de alimentos, vinculada às correntes que chegam a essas áreas do litoral patagônico.

"As características oceanográficas do mar patagônico, ao qual chega a corrente das Malvinas que arrasta nutrientes do fundo do mar, faz com que haja grandes viveiros, não só para a pesca, mas também para estas espécies", afirma Alejandro Carribero, da Fundação Ecocentro.

Estas duas condições, a disponibilidade de alimentos e a facilidade de locais para a reprodução, no caso das baleias, dos elefantes e dos leões marinhos, ou a nidificação, no caso dos pinguins, transformam Valdés em um lugar de grande biodiversidade durante boa parte do ano.

Baleia franca - O visitante pode desfrutar entre junho e dezembro da observação de baleias, ou avistar pinguins entre setembro e abril, sem falar nos elefantes e lobos marinhos que estão na região quase todo o ano - além disso, é possível esbarrar com orcas e algumas espécies de golfinhos no verão austral, entre dezembro e março.

Neste amplo leque de espécies, a baleia franca austral é a mais característica da zona, um grande cetáceo que esteve quase extinto no final do século 19, mas cujo crescimento sustentado, a taxas de 5% por ano, está inclusive fazendo com que a época de observação na Península Valdés se estenda.

"Há dez anos as baleias vinham em setembro e iam embora em novembro, agora chegam já a partir de julho. A explicação mais aceita é que ao aumentar a população, as baleias vão se escalonando", declara Caille.

Para ver as mais de quatro mil baleias que passam a cada temporada pela Península Valdés, segundo dados do Instituto de Conservação de Baleias, as principais agências turísticas oferecem ao visitante uma navegação pelo golfo Nuevo.

adblock ativo