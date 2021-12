Pelourinho é o local mais fotografado de Salvador, diz site

Alguns locais do mundo são quase ícones da fotografia. O Empire State Building e a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, a Torre Eiffel, em Paris, ou a Praça de Espanha, em Roma, são atrações turísticas de primeira linha.

Agora um mapa interativo revela as 10 cidades mais fotografadas do mundo, juntamente com a atração local que os turistas mais clicam, além das fotos tiradas por eles.

O Sightsmap revela a importância de um local com base no número de fotos tiradas no Google Panoramio, site de compartilhamento de fotos baseadas em localização.

O Panoramio permite que as pessoas legendem fotos de monumentos ou paisagens ao enviá-las para o Google Maps. O serviço pede aos usuários para organizar imagens usando geotags, como Paris ou Torre Eiffel.

Criado em 2012 pelo professor de ciência da computação da Estônia Tanel Tammet, o Sightsmap utiliza o Google Maps para guiar seus usuários na busca dos lugares de topo em uma determinada área.

A ferramenta permite localizar os mil locais mais fotografados de um país. Manchas amarelas no mapa mostram os locais de imagens mais georeferenciadas, seguida pelas laranja, rosa e roxo.

Em Salvador, por exemplo, o local mais fotografado é o Pelourinho, seguido do Elevador Lacerda e do Farol da Barra.

