Paulo Afonso terá três voos semanais para Salvador

Paula Janay Alves

A cidade de Paulo Afonso, no Norte da Bahia, terá voos para Salvador a partir de 15 de dezembro. Uma aeronave de 70 lugares da Azul sairá três vezes por semana da cidade.

Há oito anos o Aeroporto de Paulo Afonso recebe apenas voos fretados. A última empresa a ofertar voos para o trecho Salvador-Paulo Afonso foi a extinta BRA Transportes Aéreos.

A retomada das operações se deu após negociação entre o Estado e a companhia aérea Azul. O governo reduziu a alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no querosene de aviação para a malha regional, como contrapartida do aumento do número de destinos.

Originalmente de 17%, a alíquota do ICMS pode ser reduzida à medida que as companhias aéreas ampliem o número de voos regionais no Estado. Uma redução semelhante foi aplicada para a Passaredo, por causa dos voos para Barreiras e Valença.

A redução é progressiva. Antes do voo de Paulo Afonso, a Azul pagava alíquota de 14% por já ter operação regular em seis destinos: Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus, Porto Seguro, Barreiras e Lençóis, após a fusão com a Trip, aprovada em março.

Segundo o secretário da Fazenda, Manoel Vitório, a redução vai significar R$ 2 milhões a menos de arrecadação no Estado, em 2014. "A redução pode ser compensada em termos de geração de receita", afirma o secretário.

No acordo firmado com o Estado, assinado ontem em encontro com representantes da Azul e os secretários da Fazenda e do Turismo, a companhia se compromete a aumentar as aquisições de querosene na Bahia.

Economia



Para o diretor de Relações Institucionais da Azul, Victor Celestino, a renúncia fiscal é estratégica para a expansão regional da companhia, já que o combustível representa 43% do custo da empresa.

"A depender de como o mercado reagir, podemos aumentar para voos diários ou aumentar a frequência", afirma Celestino.

Com os voos da Azul, Paulo Afonso fica integrado à malha nacional da companhia, com mais de 100 destinos nacionais, a partir da conexão com Salvador. Os valores das tarifas aéreas ainda não foram definidos.

O acordo também prevê novos destinos , com redução da alíquota do ICMS para 10%. Teixeira de Freitas e mais um voo para Valença estão em negociação. Segundo, Victor Celestino, a ampliação de mais destinos depende da infraestrutura dos aeroportos.

Turismo



Segundo o secretário do Turismo, Domingos Leonelli, os acordos com as companhias aéreas são importantes para fomentar o turismo no interior do Estado.

"Paulo Afonso tem mais de 2 mil leitos, o que mostra o seu potencial turístico. Os voos aumentam a permanência dos viajantes nos destinos, o que amplia a geração de renda", diz Leonelli.

Negociações com a TAM também estão em curso, de acordo com o secretário.

