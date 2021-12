Pau de selfie é vetado em museus no Brasil e no mundo

Quem está pensando em levar o pau de selfie para as próximas férias, é bom saber que diversos museus no Brasil e no Mundo estão proibindo o uso da ferramenta. A proibição se deve ao fato de que o pau de selfie atrapalha os demais visitantes e são potencialmente perigosos. Alguns museus, como o British Museum, em Londres, ainda não se decidiu pela proibição.

