Passeio por Los Angeles é mais que as estrelas da calçada

Distraído, em shoppings, nas ruas, nos parques, em farmácias ou mercados é muito comum o turista dar de cara com cidadãos locais como o roqueiro Steve Tyler (vocalista do Aerosmith), configurando seu Ipad na Apple Store, ou simplesmente com a Sue Storm do Quarteto Fantástico (a atriz Jessica Alba), abastecendo seu Range Rover preto em um posto de gasolina perto de umas das belas praias de Malibu.

Assim é Los Angeles e arredores, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde o comum nas ruas são os famosos, as Ferraris e a ostentação. Não à toa, a tradicional Rodeo Drive, em Beverly Hills (pertinho das mansões dos artistas), continua sendo a meca dos consumidores abastados e ávidos pelas marcas mais caras do mundo. Tem de tudo e em quantidade.

Mas nem só glamour transpira a cidade. Inclusive, a cultuada Calçada da Fama (Walk of Fame - onde estão as estrelas, pés e mãos dos astros de Hollywood) fica em um bairro simples, até feio, que em quase nada lembra as imagens fantásticas produzidas para a festa do Oscar.

Tem que ir - Mesmo assim continua sendo ponto de parada obrigatório. Com mais de 2 mil estrelas e uma média de duas adicionadas por mês, esse monumento, criado em 1958, não para de crescer e a caminhada sobre estas estrelas continua a ser uma das atrações turísticas mais visitadas. A dica é ir à noite, quando o espaço está muito mais vazio de turistas e sem os chatos e insistentes guias informais.

Na redondeza ainda estão prédios importantes, como o Kodak Theatre (onde é realizada a cerimônia do Oscar) e o belíssimo Grauman's Chinese Theatre (Teatro Chinês e antiga sede do Oscar), inaugurado em 1927, e que ainda exibe grandes estreias de filmes. O Teatro Chinês também é conhecido no mundo todo pelo calçadão com as mãos e pegadas no cimento de grandes estrelas de cinema, do passado ao presente.

Cinema - Outro ponto tradicional é o letreiro de Hollywood (Hollywood sign), que tem vista privilegiada do Griffith Observatory Los Angeles, no Griffith Park. O local é um dos ícones de Los Angeles, um líder nacional na astronomia e uma das mais populares atrações do sul da Califórnia, por também ser set de filmagem do longa Juventude Transviada (1955), com James Dean e Natalie Wood. Um busto de Dean marca o lugar da famosa cena da briga de facas.

E é cinema outro assunto que a cidade respira. Quem curte filmes vai reconhecer, em Los Angeles, muitos lugares que ganharam as telonas, como as locações de Uma Linda Mulher, Batman Forever, O Aviador, Pearl Harbor, entre muitos outros longas. Los Angeles e redondezas ainda são sede fixa de séries televisivas, a exemplo de S.O.S Malibu (que é uma cidade vizinha, repleta de mansões e apenas 13 mil habitantes) e Barrados no Baile, por exemplo.

Embora Los Angeles não abrigue mais a quantidade de estúdios em atividade como antigamente, os curiosos podem curtir a visita de dois grandes estúdios. Um é o Paramount Studios, que sempre foi um líder da indústria da televisão com suas famosas e incontáveis produções do cinema. O turista pode agendar visita aos bastidores com um tour VIP.

Passeio imperdível fica com o Universal Studios, que é um parque temático e é incrível. É como entrar na TV e encontrar com Bob Esponja, Homer Simpson e Scooby-doo, além de ter montanhas-russas temáticas, simuladores, shows de efeitos especiais e cenários antigos de filmes. Programa para um dia inteiro, chegue cedo.

