Passeio de balão é um dos destaques de Goreme, na Capadócia

Ao contrário do que muitos pensam, Capadócia não é uma cidade, e sim uma região na parte asiática da Turquia, que inclui diversas cidades, dentre elas a mais famosa, a pequena Goreme, com cerca de 2.500 habitantes. E para quem pensa em fazer pelegrinações buscando locais sagrados pelos quais passou São Jorge, pode esquecer. A região não contém nenhum vestígio do nascimento dele. Na verdade, o turismo de lá nem se utiliza disso para atrair visitantes. O que atrai os turistas é o passeio de balão.

A cidade tem mais de 20 empresas que fazem o passeio. No próprio hotel, o viajante pode escolher uma delas e se preparar para madrugar. O dia começa às 5h, com a chegada da equipe que vai levar o turista até a região onde os balões decolam. Um café da manhã com biscoitos e sucos está à espera. Após o desjejum, é hora de subir no veículo e procurar o melhor lugar para ficar. Depois, basta apreciar a bela vista da região.

O passeio dura cerca de 1h30, dependendo do clima e da força do vento. Como é no início da manhã, o turista tem o privilégio de assistir ao nascer do sol de um lado e a lua se pondo do outro. O piloto do balão sobrevoa os principais pontos da região como o Museu à Ceu Aberto e os três grandes castelos construídos em cavernas - que se comunicavam com sinais de fumaça. As formações rochosas também são explicadas, tudo em inglês. É impossível não se emocionar com o passeio e a bela vista.

Outros passeios - Para ver tudo que Goreme tem, três noites é o suficiente. Existem três passeios oficiais na cidade, dois duram o dia inteiro. O passeio pelo Vale Rosa (10 TL) é o único feito só à tarde, para aproveitar o pôr-do-sol. O turista é levado até uma área com pedras rosadas formadas pela água que passava por ali há séculos.

Um dos passeios diários é o Red Tour (80 Liras Turcas - TL), que passa por sete lugares, dentre eles, o Museu a Céu Aberto, onde capelas encravadas nas pedras são visitadas; o Vale da Imaginação, no qual o visitante poderá encontrar formações rochosas formando o chapéu de Napoleão e um camelo; e Ávanos, região na qual está localizada uma fabrica de cerâmicas - e o turista aprende a fazer um pote de barro.

No Green Tour (90 TL), não há como não se surpreender com a Cidade Subterrânea, local a 85m de profundidade onde os habitantes da região ficavam por meses quando eram atacados ou durante o inverno. O turista também visita o Vale Ihlara, o segundo maior canyon do mundo. São quase 5 km de caminhada, com parada para almoço, e vistas surpreendentes de buracos, como se fossem janelas, em paredes de pedras a 30 metros de altura. A Vila de Yaprakhisar é formada por cavernas e serviu de inspiração para a paisagem do filme Guerra nas Estrelas.

