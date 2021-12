Passado e magia são opções em Cartagena

Banhada pelo mar do Caribe no norte da Colômbia, Cartagena das Índias é terra de realismo mágico. Inebriado pela atmosfera da cidade histórica, fundada em 1533 pelo espanhol Pedro de Heredia, o escritor Gabriel García Márquez escreveu ali algumas de suas obras mais famosas.

O roteiro turístico pela chamada cidade amurada pode começar pelo porto, onde um pequeno zoo com aves exóticas - araras, pavões, flamincos, etc - aguardam o visitante com um belo colorido.

A bebida típica do Caribe, o mojito, à base de rum e hortelã, cai bem antes de embarcar em um catamarã que o levará, em meio a um pôr do sol deslumbrante, ao incrível centro histórico.

Este é o roteiro seguido por muitos visitantes que chegam a bordo de cruzeiros como o Paraísos do Caribe ou Antilhas e Caribe Sul, entre outros que deram à cidade um importante prêmio de destino de cruzeiros em 2014.

"Recebemos até 19 linhas de cruzeiros", diz a coordenadora do terminal de cruzeiros Liliana Rodriguez Hurtado. "O auge da temporada é de oito meses, entre setembro e junho".

O desembarque no centro histórico repleto de construções coloniais é um show à parte. Alvo de ataques e invasões de esquadras francesas e inglesas no passado, a cidade cercou-se de uma grande muralha e de inúmeras fortificações para proteger-se.

Semelhanças históricas

"Cartagena das Índias foi um importante porto comercial a serviço da Coroa espanhola, com minas de ouro e esmeralda, e muitos escravos foram trazidos da África para cá", explicou o assistente administrativo da Poexport Colombia, Jorge Eliecer Perez Mercado.

A miscigenação entre negros, índios e europeus dotou a cidade de uma herança cultural muito semelhante em certos aspectos à de Salvador. No centro histórico, que também lembra muito Nova Orleans (EUA), pode-se voltar ao passado circulando em carruagens de aspecto medieval e apreciando o admirável casario da área, que abriga a Praça Bolívar - onde eram queimadas as bruxas nos tempos da inquisição - e o Museu da Esmeralda. É lá também que está a casa em que morou García Márquez.

No ponto mais alto de Cartagena, a 150 metros, está o Convento de Santa Cruz de La Popa, onde situa-se o Monastério Agostino Regoletto de Pies Descalços e a capela de Nossa Senhora da Candelária, padroeira da cidade festejada em 2 de fevereiro.

Para o turista mais festeiro que visita a cidade, a pedida é circular de Chivas Bus, um ônibus colorido de laterais abertas comandado por um animador que entretém os passageiros com brincadeiras, música latina e doses de rum e de cerveja (entre as boas marcas colombianas da loura estão a Club Colombia e a Áquila). Do porto às fortificações importantes como a de São Domingos, Cartagena das Índias é um destino a não se esquecer.

adblock ativo