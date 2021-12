Parques e safáris são destaques da África do Sul

Pense em um leque de adjetivos enaltecedores e, ainda assim, eles serão insuficientes para descrever a emoção de testemunhar um entardecer nas savanas da África do Sul.

Sentir o cheiro da vegetação rasteira, que o vento traz, é revigorante. Ouvir o som de pássaros como o go-away é um convite a permanecer nessa terra, encantadora por preservar seus costumes mais primitivos, a despeito de ser o país mais desenvolvido do continente africano.

A TARDE viajou até lá, com a missão de descortinar os mistérios dessa nação repleta de contrastes culturais e recém-saída de 46 anos de um regime separatista - o apartheid (de 1948 a 1994).

Os cenários da Reserva Sabi Sand (que faz fronteira com 50 quilômetros do Parque Nacional Kruger), onde a natureza é exuberante, competem com a imponência dos Big Five: leão, rinoceronte, búfalo, leopardo e elefante.

"Não... que nada... duvido que grandes animais possam ser vistos em meio a essa paisagem... É tudo tão descampado... tão calmo..." E, num instante, olha um elefante cruzando a estrada de terra, bem à frente do seu Land Cruiser!

Ele é um arraso! Usa a tromba para puxar as folhas das árvores. E, em seguida, 'pega' terra no chão e joga nas costas. Para quê? Ora, para se refrescar, é claro. Perigoso?! Não. Desde que se esteja acompanhado de um guia que saiba dosar a distância segura entre o animal e o veículo.

E não para por aí. Depois do primeiro animal avistado, parece que os outros perdem a timidez. Pouco a pouco surgem zebras, antílopes (de várias espécies), rinocerontes, búfalos, cães selvagens, javalis, girafas, leopardos, guepardos, hipopótamos e muitos outros, transitando em seu habitat natural, caçando e sendo caçados. O leão reina absoluto, sem predador natural - sua única ameaça é o homem.

Depois de um dia com câmera fotográfica em punho caçando bicho, a noite se torna uma grata surpresa, com jantar ao redor da fogueira e ladeado por tochas. É a hora do Boma dinner no lodge - hotel harmoniosamente edificado na mata.

O encontro remonta ao ritual em que caçadores africanos se reuniam à noite para compartilhar as experiências do dia e trocar o alimento obtido. No cardápio, que tal saborear um apetitoso braai (churrasco) de oryx (espécie de antílope) ou carpaccio de avestruz? Um tinto de primeira sela a noitada.

Rústico e chic

Nem só de animais selvagens vive essa república. E, antes de direcionar a bússola para as próximas férias, talvez valha a pena declinar de destinos manjados como Europa e Estados Unidos.

A badalação corre solta na night de Joanesburgo - capital financeira do país -, sem falar nos requintados restaurantes de culinária internacional e regional de Cape Town (Cidade do Cabo), onde os frutos do mar são a bola da vez.

O balneário é frequentemente comparado ao Rio de Janeiro. Ostenta belas praias, possui um belíssimo jardim botânico e há um teleférico que conduz à Table Mountain, considerada uma das novas Sete Maravilhas do Mundo.

Uma visita à prisão de Robben Island vale a pena por seu valor histórico. Foi lá que Madiba (Nelson Mandela) passou 18 dos 27 anos em que esteve aprisionado por lutar contra o apartheid. O barco leva 40 minutos para chegar até lá e, não raro, é escoltado por focas e golfinhos. Fofíssimos.

A 50 km da Cidade do Cabo está a pequena Stellenbosch. Fundada por holandeses no século 17, a cidade é a segunda colônia europeia mais antiga da África do Sul e ao seu redor floresceram as fazendas que compõem o centro vinícula sul-africano.

Por míseros 60 randes (cerca de R$ 15) compra-se uma garrafa de excelente vinho nacional. Algumas vinícolas hospedam. É sentar na varanda, admirar parreiras ao longe e degustar. Cheers, South Africa!



*A repórter viajou a convite da South African Tourismo e South African Airlines.

