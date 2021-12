Parque temático de armas pode ser visitado na Flórida

A cidade de Kissimmee, na Flórida (EUA), inaugurou em meados de fevereiro uma diferente atração, atendendo ao gosto e a cultura do público norte-americano: o Machine Gun America, o primeiro e único parque temático do mundo voltado para as armas.



Para maiores de 13 anos, o parque oferece aos visitantes experiências com diversas opções de armas, além de simuladores de treinamento militar e pistas de tiro com temas variados.



O parque não permite consumir bebidas alcóolicas em seu interior e não é permitido levar a própria arma de fogo.

