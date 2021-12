Parque Nacional do Iguaçu supera 1 milhão de visitantes

Mais de um milhão de pessoas visitaram somente neste ano o Parque Nacional de Iguaçu, na fronteira do Brasil com a Argentina, conhecido por sua famosas cataratas, informaram nesta quinta-feira fontes da empresa concessionária.

O visitante de número um milhão entrou ontem no parque, que foi eleito o melhor destino de férias nos primeiros dez meses de 2013, principalmente por turistas procedentes do Mercosul (115.780), segundo dados da Administração de Parques Nacionais da Argentina.

Turistas dos Estados Unidos (30.424), do Japão (22.435), da França (21.817), da Alemanha (20.375), e Coreia do Sul (5.935) também são muito frequentes no parque, que, desde o ano passado, é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo.

Considerada "a maior cortina de água" do mundo, as cataratas do Iguaçu estão localizadas entre a província argentina de Misiones e o Paraná.

O parque nacional está situado em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná distante cerca de 530 km da capital Curitiba. Em uma floresta, ele possui 275 quedas d'água, entre elas a "Garganta do Diabo", a maior e mais impressionante do parque.

