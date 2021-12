Parque da Xuxa oferece novas atrações

Para atrair mais visitantes durante as férias de verão, o Parque O Mundo da Xuxa, em São Paulo, terá novas atrações. Até o dia 31, o espaço recebe as Gincanas de Verão na Praia de Tang, com provas e prêmios para as crianças. Já do dia 12 a 29 de janeiro os "baixinhos" poderão se divertir na Estação Mundo Feliz Ronald McDonald. A atração será composta por diversos brinquedos infláveis, tais como pula-pula, labirinto colorido, parede de escalada, tobogã e escorregador. Além das atrações temporárias, o parque oferece brinquedos fixos e outras opções de diversão, como sessões de fotos com a Turma da Xuxinha, apresentações musicais e teatrais.

