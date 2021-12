Park City entra na temporada de neve com boas opções

A cidade de Park City, em Utah (EUA), já entrou na temporada de inverno que, até meados de abril de 2015, atrairá uma horda de visitantes para suas concorridas estações de esqui.

Palco do tradicional festival de cinema independente Sundance, que em 2015 acontece de 22 de janeiro a 1º de fevereiro, Park City é um dos destinos montanhosos mais acessíveis dos Estados Unidos (fica a apenas 35 minutos do Aeroporto Internacional de Salt Lake City).

Há mais de 100 opções de hospedagem para todos os gostos e bolsos, mais de 640 km de trilhas públicas e dezenas de restaurantes e lojas, além de outlets. Mas o ponto alto são mesmo as estações de esqui - Park City Mountain, Canyons e Deer Valley.



O Park City Mountain Resort, ideal para esquiadores e snowboarders, está preparado desde sábado para receber os turistas, com atividades programadas até 19 de abril, inclusive algumas especiais para o Natal. No dia 24 de dezembro, Papai Noel estará esquiando durante todo o dia e haverá ainda um desfile natalino (mais detalhes sobre a programação podem ser obtidos em www.parkcitymoun tain.com).

Com 1.335 hectares, Park City Mountain foi eleita a sétima melhor estação de esqui da América do Norte pelos leitores da conceituada publicação SKI Magazine em 2014. Além de oferecer diferentes tipos de terrenos para esquiadores e snowboarders de diferentes níveis durante o inverno, programa também várias atividades no verão.

Localizada no coração de Park City, a estação abriga inúmeras atividades. A infraestrutura conta com 116 pistas de diferentes níveis - sendo a mais longa com 5,6 km de extensão, 16 meios de elevação - que comportam 31 mil pessoas por hora, um superpipe e um minipipe, além de quatro Terrain Parks.

Só para esquiadores

O Deer Valley Resort tem funcionamento previsto de 6 de dezembro a 12 de abril de 2015 e se destaca pelas pistas impecáveis e pelo serviço personalizado. É também a única estação local aberta exclusivamente para esquiadores (confira no www.deervalley.com).

Entre as atividades, há escola de esqui, que já permite reservas de aulas para adultos e crianças, sendo indicada tanto para quem deseja aperfeiçoar suas habilidades quanto para aqueles que vão esquiar pela primeira vez.

Uma das atrações programadas para a temporada é a Copa do Mundo de Esqui Freestyle da Federação Internacional de Esqui (FIS), marcada entre 7 e 10 de janeiro. O evento reunirá os melhores atletas da modalidade e é gratuito e aberto ao público. A cerimônia de abertura, no dia 7, contará com um show da banda de rock e blues Chris Robinson Brotherhood.

Entre as novidades do Deer Valley está o restaurante The Brass Tag, que tem cardápio diversificado, com pratos vegetarianos e sem glúten, e é ideal para um jantar ou drink depois de um dia inteiro na montanha.

Outra novidade é que, a partir de maio de 2015, o resort passará a administrar outra estação de esqui, a Solitude Mountain Resort, que tem quase 490 hectares e também fica em Utah. A distância entre as duas é de uma hora de carro.

Proibido para snowboarders, o Deer Valley Resort foi inaugurado em 1981. Em sua área de 809 hectares há 101 pistas, 21 meios de elevação e 45 opções de hospedagem. Há diversos restaurantes de todos os tipos e para todos os gostos, lojas e tours de snowmobile, entre outras atividades.

O Canyons Resort também já disponibilizou em seu site www.canyonsresort.com algumas das atrações de sua temporada de inverno, que começa nesta sexta-feira e segue até 12 de abril. Um dos destaques é a December Fest, um festival que ocorrerá por dez dias a partir de 12 de dezembro, com apresentações musicais e muita diversão.

adblock ativo