Paris vai retirar 45 toneladas de 'cadeados do amor"

Muito romantismo pesa: a prefeitura de Paris irá retirar na próxima segunda-feira, 1º, centenas de milhares de "cadeados do amor" presos à famosa Pont des Arts.

A Pont des Arts, que passa sobre o rio Sena e oferece uma das melhores vistas da capital, é conhecida mundialmente por seus "cadeados do amor", que os casais prendem ao longo do parapeito antes de jogar a chave no rio.

Mas no ano passado, parte do gradeado da ponte desabou, sem causar vítimas, em razão do peso do metal. "Degradação do Patrimônio, risco para a segurança dos visitantes": a prefeitura de Paris decidiu remover permanentemente os cadeados da ponte na segunda-feira. "Vamos retirar quase um milhão de cadeados, ou 45 toneladas", explicou Bruno Julliard, vice-prefeito de Paris.

A prefeitura irá inicialmente substituir as grelhas e painéis de madeira por "obras de vários artistas" antes de instalar "painéis de vidro", no outono, indicou. "É um pouco bobo e uma pena", lamentou John, de 57 anos, enquanto caminhava de braço dado com Marion, de 42 anos, sua "companheira ilegítima".

"Há um simbolismo em prender um cadeado para selar o seu amor nesta ponte, aqui em Paris, a cidade do amor", acredita este turista do sul da França.

